Белоруска мечтала построить дачу – и осталась без денег и дома 7 23.01.2019, 8:53

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Фото: onliner.by

Минчанке дважды не повезло со строителями.

«Допустим, человек утащит с поля мешок картошки. Его задержат, оштрафуют, еще и посадить могут. Система правосудия повесит на него клеймо вора. В это же время «ипэшник» берет предоплату и кидает людей на тысячи рублей. Кто он — мошенник? Нет, закон в упор не видит уголовщины», — минчанка Надежда (имя изменено) подводит итог своим двухлетним переживаниям и хождениям по судам и отделениям милиции, пишет onliner.by.

Женщина дважды обожглась, заключив договоры со строителями. Первый взял 11 тыс. рублей и, не построив ничего, за два года соизволил вернуть только тысячу, в руках второго «испарились» 4,3 тыс. рублей.

Героиня нашей статьи настоятельно просит не публиковать ее настоящее имя: не хочет, чтобы узнали родственники, друзья и коллеги. Историю, которой Надежда решилась поделиться с журналистами, она держит в тайне от близких людей на протяжении двух лет.

Допсоглашение, долговая расписка, обещания

Все началось осенью 2017 года. На тот момент у Надежды были земельный участок с фундаментом в пригороде Минска и давняя мечта об уютной летней даче с минимумом грядок. В поисках надежной строительной компании минчанка принялась изучать объявления в интернете. Выбор пал на индивидуального предпринимателя Евгения Лемеша, который специализировался на недорогих домах из СИП-панелей.

— У него была яркая реклама и положительные отзывы, — объясняет свое решение Надежда. — Мы встретились, он свозил меня в какую-то деревню под Минском, показал уже построенный дом. Мне дом очень понравился. Определились с проектом, размером предоплаты, окончательной стоимостью, графиком платежей и заключили договор. Я ему полностью доверяла. Евгений производил впечатление благонадежного человека, хорошо знающего свое дело.

Согласно договору, Евгений обязался за месяц построить коробку дачного дома на готовом фундаменте. Надежда внесла предоплату за поставку стройматериалов и принялась ждать хороших новостей со стройки.

— Деньги я передавала несколько раз на протяжении месяца — в общей сложности 11 040 рублей. Все это время на участке ничего не происходило. Евгений звонил и сожалел, что не успевает. Поначалу я не слишком переживала: никакой спешки же не было. В середине января 2018 года мы заключили допсоглашение, по которому сроки строительства дома продлевались еще на месяц, — восстанавливает дальнейший ход событий собеседница.

Через месяц ничего не изменилось.

— Тут я уже начала понимать, что меня водят за нос. Позвонила и попросила вернуть деньги. Евгений извинялся, написал долговую расписку: обязался до 15 марта отдать мои 11 тыс. и выплатить еще 3 тыс. рублей за моральный вред и пользование чужими деньгами.

Обещание предприниматель снова не сдержал.

— Я допытывалась, и так и этак пыталась узнать, куда делись мои деньги. Может, в казино проиграл или еще что-то. Он отмалчивался или придумывал какие-то невнятные отговорки.

Перед тем как пойти в суд, я поехала по адресу, где он был зарегистрирован как ИП. Это оказалась квартира его родителей. Состоялся разговор с его матерью. Она извинилась за сына. По ее реакции мне показалось, что я не первая прихожу с такими разговорами.

В июне 2018 года Надежда подала гражданский иск и выиграла: суд вынес решение взыскать с ответчика в общей сложности 14 040 рублей (предоплата за материалы, моральный ущерб и проценты за пользование чужими деньгами). Документы передали в отдел принудительного исполнения, на счета предпринимателя наложили арест. Правда, толку пока никакого. Взять с Лемеша оказалось нечего.

РУВД: мошенничества нет, есть ненадлежащее исполнение договора

Понимая, что время идет, а долг не возвращается даже несмотря на решение суда, Надежда обратилась с заявлением в Ленинское РУВД. Казалось, перспектива уголовной ответственности за присвоение чужих денег должна взбодрить предпринимателя. Проведя проверку, милиция отказала в возбуждении дела по статье «Мошенничество». Состава преступления в действиях строителя не увидели — только ненадлежащее исполнение условий договора.

— Ненадлежащее исполнение — это когда человек хоть что-то привез на участок: какой-то пиломатериал, шурупы, гвозди и так далее, хоть что-то пытался сделать. А если взял деньги и ничего не сделал — разве это не мошенничество? — задается вопросом Надежда.

Все это время Евгений никуда не пропадал, оставался на связи, тем самым давая понять и Надежде, и следователям, что никакого злого умысла не имел. Просто что-то в бизнесе не сложилось. Всякий раз обещал, что вот-вот отдаст деньги.

— Он обладает даром убеждения. После каждой беседы я проникалась состраданием к этому человеку и свято верила в его трудную жизненную ситуацию, — говорит Надежда. — Сначала он говорил, что ему должны отдать какую-то машину, он якобы ее продаст и рассчитается со мной. Потом убеждал, что делает ремонт в поликлинике и до октября точно вернет долг. Теперь думаю, что все это басни. Веры его словам больше нет. Будь ты порядочный человек, возвращал хотя бы по 200—300 рублей в месяц, а не кормил бесконечными обещаниями.

Только после обращения Надежды в прокуратуру и последовавшей очередной проверки в РУВД Евгений встретился с женщиной и вернул ей 1000 рублей — 1/14 часть своего долга…

Валера, он же Виктор

Осознав, что Евгений не будет строить дачу, минчанка принялась искать нового исполнителя и в феврале 2018 года разместила объявление в интернете. Вскоре ей позвонил предприниматель Виктор Аверьянов и предложил свои услуги.

— Тогда он представлялся Валерой. Лишь в момент подписания договора я обратила внимание на имя Виктор. Он отшутился: мол, друзья называют Валерой. Тогда этот момент меня нисколько не смутил. Уже потом я начала искать информацию о Викторе Аверьянове в интернете и нашла негативные отзывы. На форуме Onliner писали, что он не выполняет заказ, не отдает предоплату, — говорит Надежда.

Также в интернете можно было выяснить, что с 2016 года ИП Аверьянов В. Е. находится в стадии ликвидации ввиду неоплаты подоходного налога. Выходит, заключать новые договоры он права не имел.

— Теперь я понимаю, что была слишком наивной. Он повез меня смотреть построенный каркасный дом. Дверь закрыта, внутри никого. Как проверить, он построил или не он? А я всему верила, — продолжает Надежда. — Аверьянов подкупил меня своим напором, казался очень деятельным и пробивным человеком. Вместе с ним был компаньон, который уравновешивал Виктора своим спокойствием и доброжелательностью. Мне казалось, это сыгранный тандем профессионалов. Позже выяснилось, что они познакомились всего за неделю до нашей встречи.

По условиям договора, предприниматель должен был построить каркасный дачный дом в срок с 20 февраля до 24 марта 2018 года. Сумма аванса за стройматериалы и прочие расходы составила 4330 рублей. Принимая деньги, Виктор пообещал высылать Надежде фотографии с участка и таким образом отчитываться о ходе работ.

— Получив аванс, Виктор-Валерий почти перестал отвечать на звонки. В середине марта я не выдержала и поехала на дачу. Взяла с собой двух найденных в интернете строителей, чтобы они оценили качество работ, — рассказывает Надежда. — Участок был запорошен снегом. Было видно, что на стройке давно никто не появлялся. Ожидая увидеть уже возведенные стены, я обнаружила ростверк и несколько деревянных щитов. Мои строители схватились за голову: «Да тут надо все переделывать».

— Звоню Виктору, спрашиваю: «Где вы?» Он в ответ: «Как где? На участке у вас, работаем». Я ему: «Как вам не стыдно врать!»

В тот же день Надежда и Виктор встретились и договорились о расторжении договора. Предприниматель забрал материалы, но аванс не вернул. Надежда сразу написала заявление в РУВД. Ответ пришел предсказуемый: признаки мошенничества не усматриваются, для возбуждения уголовного дела оснований нет.

В ходе опроса в РУВД Аверьянов пояснил, что деньги были потрачены на проект дома, строительные материалы, оплату работы двух строителей, бензин и зарплату самому себе. С его слов, за несколько недель, прошедших с момента заключения договора, строители собрали ростверк и подготовили стены коробки дома, обработали древесину пропиткой. Неиспользованный остаток в размере $400 по курсу Виктор обязался вернуть Надежде.

Не видя оснований для привлечения предпринимателя по статье, в милиции посоветовали Надежде выяснять отношения в суде, что она и сделала. Изучив материалы дела, в начале декабря суд обязал Виктора вернуть Надежде аванс в полном объеме, выплатить неустойку в размере 2000 рулей и 1000 рублей материальной компенсации морального вреда. Правда, денег минчанка до сих про не увидела.

— Оба раза меня подвела моя доверчивость, — приходит к неутешительному выводу Надежда. — Я человек старой закалки, привыкла верить людям. Обидно, что государство в данной ситуации практически бессильно, ведь решения судов не исполняются. И будь ты должен хоть миллионы, если за тобой не числится никакого имущества, то достаточно просто время от времени вежливо отвечать на звонки и обещать вернуть долг. Выходит, с точки зрения закона ты никакой не жулик, а просто бизнесмен, попавший в тяжелую ситуацию. На мой взгляд, если такая схема успешно работает, в законодательстве есть какая-то дыра.

Предприниматель Аверьянов: «Буду обжаловать решение суда»

Конечно, при подготовке статьи мы попытались связаться с ее антигероями и предоставить им трибуну для защиты своей репутации. Евгений Лемеш поначалу согласился приехать в редакцию, однако затем перестал отвечать на наши звонки. Связавшись с Надеждой, он просил отсрочить публикацию на несколько недель. Объяснил, что в ближайшее время планируется заключение договора, который позволит расплатиться с долгами. Такую же историю Надежда слышала восемь месяцев назад, когда в первый раз обратилась в Onliner. Тогда прямо во время нашей беседы Евгений позвонил ей и уговорил не давать интервью журналистам. На этот раз его обещания выглядели менее убедительными.

Если Евгений все же пожелает высказаться, мы готовы в любое время вернуться к этой теме и предоставить ему слово.

Предприниматель Виктор Аверьянов, взявший в качестве аванса у Надежды 4330 рублей, оказался более словоохотливым. Вот что он счел нужным пояснить:

— Решения суда я пока не получал. Может, не дошло, так как живу на съемном жилье. Если мне присудили вернуть весь аванс, то я с этим категорически не согласен и буду подавать апелляцию. Почему суд не учел мои расходы? Я заказал проект дома, заказал древесину, возил строителей и платил им зарплату. Да, мы не укладывались в график, но на то были свои причины: прошли снегопады, было невозможно подъехать на грузовике. Это могут подтвердить соседи по участку. К работам мы приступили 24 февраля, а где-то через две недели Надежда потребовала расторгнуть договор, когда уже стояла каркасная коробка. Помимо сроков, ее якобы не устроило качество. Но где заключение экспертизы, где документальное подтверждение, что мы делали что-то не так?

Давая пояснения в РУВД, я предоставил чеки на древесину, пропитку, все расходники. Есть договор с проектной организацией. Неподтвержденными оказались только 800 рублей. Эти деньги я могу вернуть Надежде.

Единственный мой «косяк» — в том, что заключал договор, находясь в стадии ликвидации ИП. Несмотря на сложности, пытался хоть как-то заработать денег, раскрутиться, набраться опыта. Что в этом плохого?