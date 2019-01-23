Видеофакт: Футболист на Infiniti ездил даже по площади Независимости 4 23.01.2019, 19:41

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Судя по диалогу, «белорусский Кокорин» вез девушку к метро.

Грубое нарушение ПДД, опубликованное недавно в Instagram, обсуждает весь байнет. Молодой футболист объезжает пробку на улице Орловской по тротуару. Оказывается, подобные действия не нравятся не только активистам «СтопХам» — под заметками по этой теме сотни комментариев с возмущениями. В сети имеются и другие видеодоказательства нарушений ПДД на этом Infiniti.

«Материалы проверки в отношении Ильи Лухвича и 18-летней минчанки поступили из органов внутренних дел в Центральный (г. Минска) районный отдел Следственного комитета, — сообщила Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета. — Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье „Мошенничество“».

Судя по информации СК, уголовное преследование Лухвича не связано с видео его нарушений ПДД, в связи с которыми и поднялся скандал. Вот, например, ролик, где запечатлено другое нарушение правил. Японский кроссовер двигается прямо по площади Независимости к центральному проспекту. Судя по диалогу, водитель вез девушку (она снимала ролик) «к метро».

В данный момент футболист задержан и находится в РУВД. «Илью задержали. За что — пока не могу понять, причину не объяснили. Вероятно, из-за роликов в Instagram. Что именно ему вменяют, мне пока неизвестно. К сыну не пускают. Кроме того, арестовали Infiniti (возможно, имеется в виду нахождение авто на штрафстоянке. — Прим.)», — сообщил нам ранее отец футболиста — Александр, который в прошлом сезоне был тренером ФК «Минск».

«Онлайнер» связался с игроком ФК «Минск», который некоторое время назад играл с Ильей в одном клубе (пока Илья не ушел в другой). «Год или полтора назад вместе играли. Не сказал бы, что Илья был агрессивным человеком или вел себя вызывающе. Обычный парень. На машине начал ездить год назад. Может, чуть больше. Тогда у него еще не Infiniti была. Не помню, чтобы он попадал в какие-нибудь неприятности на авто», — рассказал нам футболист Иван, лично знающий задержанного спортсмена.

Еще один бывший игрок ФК «Минск» Павел (сейчас уже играет в другой лиге) тоже положительно охарактеризовал Илью: «Когда мы с ним играли, ему было 17 лет, поэтому я не знаю, какой он водитель. Видел уже в новостях эти ролики с ним. Мое мнение: просто у него появилась девушка, вот и решил выпендриться. Парень он хороший, не думаю, что кто-нибудь скажет что-то плохое про него».