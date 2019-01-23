Футболисту на Infiniti и его подруге грозит уголовное дело 2 23.01.2019, 18:39

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«Белорусскому Кокорину» грозит уголовное дело по статье «Мошенничество».

Футболисту Илье Лухвичу грозит уголовное дело, статья — "Мошенничество".

Об этом на своей странице в Facebook сообщает официальная представительница Следственного комитета Юлия Гончарова.

Как сообщал Charter97.org, 19-летнего Лухвича задержали за злостные нарушения правил дорожного движения — видео своих лихаческих поездок он публиковал в Instagram.

ГАИ Центрального района столицы проводила проверку по факту злостных нарушений ПДД, которые допустил водитель черной Infiniti FX.

Гончарова пишет, что материалы проверки в отношении Ильи Лухвича и 18-летней девушки милиция передала в Центральный районный отдел СК. Вопрос о заведении уголовного дела решается.

Официальная представительница Следственного комитета не уточняет, к какому мошенничеству может иметь отношение футболист. Девушка Ильи Анастасия учится на первом курсе Академии МВД.