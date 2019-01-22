В белорусском футболе появился свой Кокорин? 22.01.2019, 19:01

Футболист-дублер гоняет по Минску на дорогой машине, как безумный, фиксируя «подвиги» у себя в Инстаграм.

В декабре в Минске начали ремонтировать два моста кольцевой дороги, из-за чего на дорогах сейчас тесно и нередко образовываются серьезные пробки. Некоторые предприимчивые водители не желают долго стоять в заторах и выходят из положения вопреки правилам и пренебрегая другими участниками дорожного движения. Такие дерзкие автомобилисты нередко попадают сначала на регистраторы, а затем в тематические подборки на различных сайтах. На одном из таких видео, опубликованном «Онлайнером», видно, как Infiniti FX объезжает огромную пробку на улице Орловской прямо по тротуару, пока остальные терпеливо (или не очень терпеливо) ждут. Особенность видео в том, что ролик снят не удивленными зрителями, а самим нарушителем, пишет «Трибуна».

Изначально видео появилось в Инстаграм-блоге @automotive.by со ссылкой на аккаунт предполагаемого нарушителя l.i.72 . В посте был упомянут некто Илья. Но вскоре ссылку на упомянутый аккаунт удалили и заменили обращение «Илья» на «Вовчик». Вы спросите, причем здесь спорт? Аккаунт l.i.72 принадлежит Илье Лухвичу – сыну бывшего футболиста сборной и тренера «Минска». Парень в Инстаграме рассказывает про черный Infiniti, приключения, связанные с авто, и попадает в них уже не в первый раз. Расскажем про Илью подробнее.

19-летний Илья – старший сын Александра Лухвича. Парень пошел по стопам отца, серьезно занявшись футболом. По амплуа он нападающий. Всю детскую карьеру провел в структуре ФК «Минск». В 2016-м дебютировал за дубль «горожан», забив в девяти матчах три мяча. Вот дебютный гол Ильи в ворота молодежки «Славии».

А так он поразил ворота «Нафтана» в том же сезоне.

Через год Лухвич провел уже 26 игр в первенстве молодежных команд, но отличился всего лишь дважды. Прошлый сезон Илья начал в перволиговой «Чисти», однако в 11 матчах ни разу не забил, а на поле проводил в среднем десять минут. В итоге уехал заканчивать сезон в резерв «Луча». Больше спортивных новостей от Ильи не поступало.

Парень очень любит Инстаграм. И часто рассказывает в нем не только о спорте, но и про автомобили. Так, поначалу Лухвич публиковал фото BMW, а с апреля 2018 года в его аккаунте появились кадры, рассказывающие о жизни черного Infiniti FX II. Подержанное авто такой линейки через сайт cars.av.by можно приобрести от 15 до 22 тысяч долларов.

Фото и видео с машиной в Инстаграме Ильи очень и очень много. Вывод после просмотра: водит молодой человек специфически и не совсем понятно, как ему до сих пор удалось сохранить права.

На одном из кадров машина припаркована на зеленой зоне. Под фото размещена подпись: «Что хочу, то и делаю».

На дорогах водитель Infiniti ведет себя, мягко говоря, дерзко. На этом ролике видно, как он обгоняет машины, которые хотят повернуть налево, и становится в начало очереди. При этом он комментирует и оскорбляет других водителей. Осторожно, ненормативная лексика.

Здесь водитель Infiniti идет на обгон через двойную сплошную.

А на другом видео человек за рулем Infiniti обходит всех просто по обочине.

Позволяет себе гнать по двойной сплошной полосе, используя маячки, похожие на спецсигналы ГАИ.

В этом случае человек за рулем Infiniti через зеленую зону и бордюры поехал на парковку. Если верить подписи, водителю просто не понравилось, что кто-то долго поднимал шлагбаум.

А тут Илья решил покататься по тротуару в районе Дворца спорта и был замечен сотрудниками Госавтоинспекции.

Ездить по разделительной зоне водитель тоже не стесняется. Подпись к видео – говорящая.

В своем Инстаграме Илья Лухвич уже отреагировал на статью «Онлайнера», опубликовав картинку с подписью: «Ребята на онлайнер, вы знаете, что такое монтаж?»