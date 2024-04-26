«Едешь 60 км/ч, кажется, что почти стоишь, а по факту — ловишь штраф» 3 26.04.2024, 15:22

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Движение на МКАД затруднено.

С 15 апреля в районе нулевого километра МКАД (развязка с проспектом Независимости) ведутся ремонтные работы. Движение на участке в обе стороны бывает затруднено особенно в часы пик, разрешенная скорость снижена до 50 км/ч. Не все водители оказались к такому готовы.

По информации ГАИ, и на внешнем кольце МКАД, и на внутреннем в районе развязки с проспектом Независимости сейчас действует пополосное ограничение движения. Работы ведутся над опорами путепровода, на проезжей части установлены ограничительные блоки.

Скорость движения в зоне проведения дорожных работ снижена до 50 км/ч. Имеются соответствующие знаки, контроль ведется стационарными датчиками фотофиксации.

— Камеры скорости перенастроены на 50 км/ч, но зачастую по привычке едешь быстрее. И прилетают штрафы. За неделю так насобирал более чем на 100 рублей, — рассказал Onlíner один из читателей.

И его пример не уникальный. Многие водители рассказали, что уже получили «письма счастья» за превышение именно на этом участке кольцевой.

— Пенять не на кого, просто уж очень непривычно на кольцевой снижаться с сотни до «полтинника». Да, видно, что идут работы, движение замедляется. Едешь 60 км/ч, кажется, что почти стоишь, а по факту — ловишь штраф. Короче, нужно держать это в голове, чтобы не разориться, пока здесь ремонтируют мост, — шутят автомобилисты.