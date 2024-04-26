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Названа каша, снижающая давление и уровень сахара в крови

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  • 26.04.2024, 15:25
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Названа каша, снижающая давление и уровень сахара в крови

Крупы из цельного зерна обязательно должны быть в рационе.

При диабете часто рекомендуют исключить углеводы из рациона, но это не всегда правильный подход. Врачи настоятельно советуют включать в питание продукты с высоким содержанием клетчатки, например, перловую кашу, которая способна стабилизировать уровень сахара и давления.

Почему перловая каша так полезна при диабете рассказали эксперты ТСН

Перловая каша, близкая по питательной ценности к овсу, способствует эффективному снижению веса, уровня сахара и давления. Это богатый источник белка, натрия, калия, фосфора и магния, что делает ее особенно полезной для тех, кто сталкивается с повышенным сахаром.

Клетчатка перловой каши образует в кишечнике густой гель, который снижает усвоение глюкозы, стабилизируя уровни сахара и давления. Она также содержит бета-глюкан, который способствует улучшению гемоглобина.

В перловой каше много антиоксидантов, помогающих противостоять хроническим воспалениям, являющимся причиной и осложнением диабета. Кроме того, ячмень содержит фенольную кислоту, флавоноиды и витамин Е, которые защищают от рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Дополнительные преимущества перловой каши и ограничения в ее употреблении

В перловке содержится гордецин — естественный антибиотик, который уменьшает воспаление в организме. Отвар из этой крупы помогает снизить воспаление в кишечнике и желудке, подавляя рост патогенной микрофлоры. Кроме того, перловая каша полезна для работы кишечника, желудка, почек и печени, а также при артрите и гепатите.

Тем не менее, из-за содержания глютена перловую кашу не рекомендуется для людей с аутоиммунными заболеваниями и желудочно-кишечными расстройствами.

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