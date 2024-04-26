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По делу о теракте в «Крокусе» задержан еще один человек

  • 26.04.2024, 15:21
  • 1,586
По делу о теракте в «Крокусе» задержан еще один человек

Он является гражданином Таджикистана.

Еще один подозреваемый задержан в связи с нападением на «Крокус Сити Холл», со ссылкой на источник, близкий к МВД, сообщило издание (РБК), а затем «РИА Новости» и ТАСС.

По данным РБК, задержанный — гражданин Таджикистана Джумохон Бегиджонович Курбонов, 2003 года рождения. Ему вменяется совершение теракта, пишет издание. ТАСС называет задержанного возможным соучастником теракта.

До сих пор в связи с нападением на «Крокус Сити Холл» были арестованы 12 человек. 11 из них обвиняются по статье о теракте, еще один — по статье о фиктивной регистрации иностранного гражданина. Все, кроме одного, — уроженцы Таджикистана.

Нападение на «Крокус Сити Холл, в результате которого, по последним данным, погибли 145 человек, произошло вечером 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание, где должен был начаться концерт группы «Пикник», и начали расстреливать людей, а затем подожгли концертный зал.

Российские власти бездоказательно связывают атаку на «Крокус» с Украиной, хотя ответственность за нападение взяли на себя радикальные исламисты.

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