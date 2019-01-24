Минский таксист напал на пешехода из-за прикосновения к авто 5 24.01.2019, 8:25

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Инцидент произошел на улице Каховской.

Конфликт произошел еще 22 декабря, теперь милиция пытается опознать одного из его участников. Известно, что примерно в 21:00 у дома 41 по улице Каховской телесные повреждения были причинены 37–летнему минчанину. Со слов пострадавшего, перед этим он на переходе случайно задел рукой автомобиль такси, который его пропускал, сообщает onliner.by.

Пешеход рассказал, что после этого касания (машина не пострадала) водитель нанес ему несколько ударов. Более достоверно понять, что произошло на этом переходе, возможно, удастся, если будет найден второй участник события. Его разыскивают сотрудники угрозыска Центрального РУВД.