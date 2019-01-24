США оставили своих дипломатов в Венесуэле 4 24.01.2019, 10:11

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Фото: AFP

Экс-президент Мадуро не обладает полномочиями, чтобы разрывать дипотношения.

Вашингтон отказался выполнять предписание президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который потребовал от американских дипломатов в течение 72 часов покинуть территорию страны. "Соединенные Штаты не признают режим Мадуро в качестве правительства Венесуэлы", - заявил глава Госдепартамента Майк Помпео, сообщает dw.com.

Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США, однако, по словам Помпео, это заявление не будет воспринято Вашингтоном. "Соединенные Штаты не придерживаются мнения, что экс-президент Николас Мадуро обладает полномочиями, чтобы разрывать дипломатические отношения или же объявлять наших дипломатов персонами нон-грата", - подчеркнул Майк Помпео.

Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом Венесуэлы

23 января председатель парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Он подчеркнул, что идет на рискованный шаг, спасая Каракас от "диктатуры" и восстанавливая конституционный порядок. В знак поддержки Гуайдо на улицы Каракаса вышли тысячи его сторонников.

Временным главой Венесуэлы Хуана Гуайдо признали США, Организация американских государств, а также многие страны Латинской Америки, в том числе Чили, Аргентина, Перу, Эквадор и Бразилия.