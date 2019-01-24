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В Киеве оглашают приговор Януковичу: онлайн-трансляция

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  • 24.01.2019, 10:48
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ВИКТОР ЯНУКОВИЧ
ФОТО: КОММЕРСАНТ

Беглого экс-президента обвиняют в госизмене.

Оболонский райсуд Киева 24 января начал оглашать приговор беглому экс-президенту Украины Виктору Януковичу, которого обвиняют в государственной измене, сообщает gordonua.com.

Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

Экс-президент не принимает участия в процессе. После бегства из Украины в феврале 2014 года он проживает в России.

Обвинение просит суд признать Януковича виновным по трем статьям Уголовного кодекса – ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия) – и приговорить к 15 годам лишения свободы.

5 декабря 2018 года Оболонский районный суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.


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