«Лухвич и в вузе вел себя вызывающе, впрочем, как большинство футболистов» 15 24.01.2019, 10:50

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ИЛЬЯ ЛУХВИЧ

ФОТО ИЗ ИНСТАГРАМА

Журналисты связались с людьми, которые ранее знали «белорусского Кокорина».

Instagram футболиста Ильи Лухвича стал в эти дни, наверное, самым обсуждаемым в байнете, пишет onliner.by. Все видели его черный Infiniti FX, который объезжает заторы по тротуару, паркуется в запрещенных местах в центре Минска, ездит по площади Независимости. Правоохранительные органы проводят проверки, Следственный комитет уже сообщил о возбуждении уголовного дела, которое, к слову, не имеет отношения к нарушениям ПДД. Журналисты связались с людьми, которые знали Илью еще до всей этой шумихи. Как они характеризуют парня?

По слухам, Илья учится в одном из минских вузов. Что говорят о студенте Лухвиче?

— Футболист учится в одном из университетов по своему профилю. Думаю, после всей этой шумихи его и отчислить могут — это дело времени. Тем более есть за что, — рассказал один из наших собеседников. — Наглый студент, который вызывающе ведет себя на занятиях, как будто ему все должны. Успеваемость? Да какая там успеваемость! Ходит на пересдачи, учится кое-как. Впрочем, это касается, наверное, большинства футболистов на факультете. «Золотая молодежь».

Черный Infiniti FX в университете также хорошо знают.

— Да, частенько видели эту машину на парковке. Водитель паркуется как пожелает, и плевал он на всех и вся. Такая уж у него манера. Не знаю, вызывал ли кто-то по этому поводу ГАИ, — добавил собеседник.

С чего все началось

Автор аккаунта l.i.7 (Lukhvich Ilya) в Instagram внезапно пришел к успеху и стал популярен. Произошло это после того, как люди оценили маневры его Infiniti (вообще-то, маминой). Позже выяснилось, что за рулем молодой футболист Илья Лухвич — ему все нипочем, ПДД придуманы для простых смертных, расступитесь.

Достижения спортсмена оценили в правоохранительных органах. Парня задержали, машину отобрали. Но, похоже, не за нарушения ПДД, а за что-то еще более интересное.

Позже обнаружились и другие видео с подвигами черной Infiniti.