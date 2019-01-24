Кухня не для слабаков: что едят исландцы? 24.01.2019, 11:37

Кухня Исландии не отличается большим разнообразием и богатством.

Во многом это обусловлено тем, что земля не слишком плодородна и климат неблагоприятен. Поэтому испокон веков исландцы выкручиваются как могут — в еду у них идет абсолютно все, создается даже ощущение, что у них нет такого понятия, как пищевые отходы.

Bigpicture.ru подобрал 15 блюд национальной исландской кухни, некоторые из которых, пожалуй, могут съесть только настоящие викинги.

Хаукарль — тухлое мясо гренландской полярной акулы

В свежем виде мясо этих акул ядовито — в нем находится огромная концентрация аммиака, так как у этого вида акул нет мочевыводящих путей. Именно поэтому хаукарль очень долго готовится, чтобы вывести ядовитую мочевину. На самом деле мясо акулы укладывают в специальные контейнеры с гравием, где оно тухнет в течение 6-8 недель. Мясо доходит до нужной кондиции, подвяливаясь на свежем воздухе еще 3-4 месяца. В общей сложности рыба тухнет около полугода.

Кстати, характерный запах сохраняется и у готового продукта, правда, это не уменьшает его популярности у местного населения.

Сальтфискур — соленая рыба

В Исландии один из самых используемых методов консервации продуктов — это соление. Рыба полностью покрывается солью, которая потом высушивает ее мясо. Перед тем как готовить такую рыбу, надо дать ей полежать в воде несколько часов (или несколько дней, в зависимости от размера рыбы). Традиционно такую рыбу просто варят и подают с картофелем и хлебом. Сейчас исландцы все больше предпочитают делать соленую рыбу в испанском или итальянском стилях, с томатами и оливками, к примеру.

Хангикьот — копченое мясо ягненка

Праздничное блюдо, название переводится как «подвешенное мясо». Мясо коптят на березовых дровах или с добавлением овечьего сушеного помета. Затем варят и подают в горячем или холодном виде с горошком, картофельным пюре и белым соусом, аналогом бешамеля.

Геллур — язычки трески

Если геллур готовить, как, например, показано на фотографии, в духовке, то это очень вкусно. Но обычно геллур просто варят и подают.

Геллур часто принимают за рыбьи языки, однако это мясистые треугольные мышцы как раз под языком.

Хардфискур — сушеная рыба

Еще одно популярное блюдо среди исландцев и даже иностранцев — сушеная или вяленая рыба, обычно пикша или треска. Исландцы поедают ее буквально тоннами с маслом, без которого ее, честно говоря, не проглотишь, так как мясо рыбы очень уж сухое.

Вулканический хлеб

Исландский ржаной хлеб очень популярен в стране. Он темного цвета и имеет сладкий привкус. Едят его с маслом и рыбой или мясом. Один из способов его приготовления очень любопытен — готовое тесто кладут в металлическую форму и оставляют на день там, где вулканы прогревают верхние слои грунта. Такой хлеб еще называют вулканическим.

Лунди — птица тупик

Обычно мясо варят в молочном соусе или коптят. Блюдо наиболее популярно на Вестманских островах, где находится целая колония этих птиц. Тупиков в Исландии очень много, как у нас, например, голубей, поэтому едят их без зазрения совести.

Хвалспик

Хвалспик означает «китовый жир». Его варят и коптят в молочной кислоте. Считался одним из главных деликатесов страны, сейчас же его почти никто не ест.

Слатур — кровяная колбаса или пудинг

«Слатур» означает буквально «кровопролитие». Слатур готовится из внутренностей, крови и жира овец. Иногда кровяной пудинг подается со сладким рисовым пудингом — довольно странное сочетание.

Свид — баранья голова

Целую баранью голову предварительно очищают от шерсти и мозгов, варят и иногда выдерживают в молочной кислоте. Едят в этом блюде абсолютно всё, даже глаза. Самыми вкусными частями считаются щечки и язык.

Хрутспунгур — яйца молодого барашка

Является деликатесом в Исландии, хотя сейчас почти никто его не ест, разве что по праздникам. Возникновение этого блюда объясняется тем, что когда-то Исландия была бедной страной и фермеры использовали все, что могли. Яйца сначала маринуются, а потом прессуются в печенья или заливаются желатином.

Мясо кита

В Исландии едят малого полосатика (разновидность кита, которая не находится под угрозой вымирания). Из мяса кита делают стейки, шашлыки или едят его сырым с васаби и соевым соусом. По вкусу — что-то среднее между тунцом и говядиной.

Кьотсупа — мясной суп

Традиционный мясной суп готовится из мяса ягненка, картофеля, моркови, лука и брюквы. Говорят, очень вкусное блюдо.

Скир

Может быть, и не традиционное блюдо, зато очень популярное среди исландцев и иностранцев. Скир — это молочный продукт с низким содержанием жира, напоминает немного йогурт, хотя и не является им. На основе густого скира делают много десертов.

Бреннивин — «черная смерть»

Ну и напоследок популярный алкогольный напиток «Бреннивин». Переводится как «жженое вино», готовится из картофеля и семян тмина. Сами исландцы называют его не иначе как «черная смерть».

Кстати, цены на алкоголь в Исландии очень высокие. Купить бокал вина или пива можно в ресторанах, барах и в государственных магазинах, но за спиртное вам придется выложить целое состояние.