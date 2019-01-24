Швеция обвинила ВВС России в нарушении воздушного пространства 24.01.2019, 14:36

Самолеты РФ зашли на шведскую территорию без разрешения.

Вооруженные силы Швеции заявили о нарушении воздушного пространства страны российскими военными самолетами.

Об этом сообщает Sveriges Radio со ссылкой на сообщение ВС Швеции.

Инцидент произошел еще 19 января, однако известно о нем стало только сейчас.

"19 января российский самолет типа Ил-20 совершил полет над Балтийским морем в сопровождении двух истребителей типа Су-27 Flanker. К югу от Карлсхамна в Блекинге (южная провинция Швеции. - Ред.) самолеты РФ зашли на короткое время на шведскую территорию без разрешения", - говорится в сообщении.

О нарушении воздушного пространства Вооруженные силы Швеции сообщили правительству.

Как сообщалось, российское Минобороны ранее обнародовало видео перехвата российским истребителем Су-27 шведского самолета-разведчика "Гольфстрим" над нейтральными водами Балтийского моря у границ России. Когда произошел инцидент, там не сообщается.