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Какой будет погода на выходных

  • 24.01.2019, 16:27
  • 1,281

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

25 января погоду Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе, днем по западу страны скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с юга Европы, пишет Гидромет.

Ночью ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем увеличение облачности, по западной половине страны снег, слабая метель. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный умеренный, в отдельных районах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -12..-17°С, местами -18..-23°С, максимальная - в середине дня -8..-13°С; по юго-западу ночью -8..-11°С, днем -5..-7°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем - слабо падать.

26 января Беларусь окажется под влиянием атмосферных фронтов, смещающихся с Балкан. Временами будет идти снег, ночью слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений умеренный, в ночные часы порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от -6°С по юго-западу до -14°С по северо-востоку страны, максимальная днем -4..-11°С.

27 января ночью сохранится влияние фронтальных разделов, днем республика окажется в области пониженного атмосферного давления. Ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -7..-14°С, при прояснениях до -17°С; максимальная днем -4..-11°С, местами до -13°С


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