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Владельцы казино в Витебской области 1,5 года поставляли «санкционку» в РФ

  • 24.01.2019, 17:27

Несколько человек заключены под стражу.

Более десяти человек, жителей Минска, Орши и граждан РФ, с декабря 2016 по апрель 2018 года нелегально поставляли в Россию овощи и фрукты из Турции и стран Евросоюза, сообщили tut.by в МВД. Возбуждено дело за незаконную предпринимательскую деятельность.

«Санкционный груз прибывал в республику и проходил официальное таможенное оформление на реквизиты подконтрольных фигурантам местных лжепредпринимательских структур. По бумаге овощи и фрукты якобы реализовывались в Беларуси. В действительности же продукция по поддельным документам вывозилась для продажи в Россию», — рассказали в ведомстве.

Там сообщили, что в качестве отстойника большегрузных автомобилей с нелегальным товаром использовалась площадка возле казино в Дубровенском районе на белорусско-российской границе. Владеют казино члены группы.

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 233 УК (Незаконная предпринимательская деятельность в составе организованной группы).

Общая сумма арестованной недвижимости, дорогостоящего автотранспорта, а также изъятых денежных средств и драгоценных металлов превысила 2 млн рублей. Кроме того, арестованы банковские счета субъектов хозяйствования, подконтрольных фигурантам.

В милиции уточнили, что причастные к нелегальному бизнесу получили доход в особо крупном размере. Трое участников группы заключены под стражу.


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