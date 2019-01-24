Минчане засняли, как к законсервированным иловым прудам подъезжают грузовики и сбрасывают нечто 24.01.2019, 17:47

Что на видео?

Борьба за свежий воздух в окрестностях деревни Синило и минских Шабанов продолжается, пишет onliner.by. До наступления нового горячего и, предположительно, смрадного сезона еще есть время, а потому прочувствовавшие на себе «постыдную» проблему жители хотят успеть понять, в чем причина и что делать, чтобы в 2019-м их не накрывало плотным и непроницаемым слоем вони. Инициативная группа из 400 человек во главе с молодой семьей из деревни Серафимово за полгода успела обойти всех причастных чиновников, написать десятки писем и получить взамен не так много вразумительных ответов. Во всех официальных бумагах, которые жители Минского района изучали, подчеркивалось, что в настоящее время используется только один иловый пруд под номером 17, остальные же спокойно дремлют, естественно перерабатывая свое «ядерное» содержимое.

В том, что все идет по плану и без нарушений, «Минскводоканал» убеждал и журналистов. Еще в августе, отвечая на вопрос, какое количество прудов сейчас активно эксплуатируется, руководитель организации заверял нас: «Выгрузка обезвоженного осадка сточных вод осуществляется в пруд-накопитель №17. В других, ранее эксплуатируемых прудах, осуществляется отстаивание ранее вывезенных осадков».

Однако, несмотря на эти уверения, местные жители заметили странное. К некоторым «законсервированным» прудам-накопителям то и дело подъезжают машины и выгружают нечто. Конечно, понять с расстояния, что это (иловый осадок или что-то другое) и имеет ли оно специфический запах, невозможно. Но все равно такая активность и укатанная дорога возле прудов, которые должны спать мертвым сном, подозрительна.

— Где-то в мае нас начало накрывать ужасной вонью, — вспоминает жительница деревни Серафимово Алина. — Думали, это временно, но нет — аттракцион со смрадом продолжался все лето. Тогда мы стали разбираться, что к чему. Переписка с чиновниками (многие из них уже бывшие) результатов не дала. И мы стали наблюдать.

Со временем сошлись в подозрениях, что в уже недействующие и заполненные до краев пруды могут доливать свежий осадок, который и вызывает усиленное брожение и, следовательно, нестерпимую вонь. Обратились к Google-картам, отмотали время и обнаружили следующее. На фото 2009—2016 годов видно, что старые пруды уже начали зарастать и на них нет ни одной точки слива. А в 2018-м все совсем по-другому: четко видны «ручьи» и изменение вида самих прудов. Все это очень подозрительно, но само по себе ничего не доказывает. Точнее, не доказывало до недавнего дня, пока один из членов инициативной группы не снял занятное видео.

Как видно на кадрах, прямо на днях происходил сброс какого-то вещества в пруды, которые уже много лет числятся как неэксплуатируемые. И именно потому, что они неэксплуатируемые, их не учитывали при расчете рассеивания вредных выбросов и ОВОС. Но на деле оказывается, что в прудах под номером 13 и 14 кипит бурная жизнь! Инцидент произошел 22 января, в тот же день приезжали сотрудники МЧС и зафиксировали, что сливается в пруды далеко не чернозем. Более того, осадок (если это он) сбрасывался как в старый пруд, так и мимо, а это уже порча земель. Также в этот же день был оповещен Минский районный комитет природных ресурсов (дозвонились около 16 часов), однако мы не уверены, что хоть один инспектор Минприроды выехал на объект. Сейчас мы запустили петицию, чтобы данный инцидент не прошел незамеченным и Минприроды обратило пристальное внимание на деятельность «Минскводоканала».

Ознакомиться с петицией «Остановить нарушения эксплуатации иловых прудов МОС» можно по ссылке.