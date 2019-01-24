Серьезная авария на проспекте Независимости: есть пострадавшие 24.01.2019, 20:31

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В вечерний час пик около площади Якуба Коласа произошло серьезное ДТП.

Об этом tut.by сообщили читатели.

Происшествие случилось 24 января, около 18.00. По предварительной информации, после столкновения двух автомобилей один из них отбросило в столб. Есть пострадавшие.

Очевидцы сообщают, что к месту аварии приехали три автомобиля скорой. Также присутствуют работники МЧС.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГАИ.

Движение транспорта в районе аварии затруднено. В целом сервис «Яндекс.Пробки» оценивает ситуацию с заторами в столице в 9 баллов. Движение также серьезно затруднено на улицах Орловской, Толстого и Аэродромной. На МКАД по-прежнему напряженная обстановка в районе ремонтируемых путепроводов.