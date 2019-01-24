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В РФ неизвестные с ножами напали на полицейских

  • 24.01.2019, 20:38
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фото с сайта tvc.ru

Инцидент произошел в Нальчике.

В Нальчике неизвестные напали на полицейского, об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах региона. Сотрудник правоохранительных органов тяжело ранен. По данным собеседника агентства, инцидент произошел на пересечении улиц Идарова и Суворова, на выезде из города в сторону Владикавказа. Информацию о нападении подтвердил также информированный источник агентства «Интерфакс-Юг», но, по его данным, преступники напали на автомобиль полиции, а двое нападавших были только ранены и доставлены в больницу, еще двое скрылись.

Позже информацию о нападении подтвердили «РИА Новости» в управлении Следственного комитета по Кабардино-Балкарии. В СК уточнили, что нападавшие были с ножами, двое из них были убиты, еще двое — ранены. «По предварительным данным, четверо неизвестных с ножами напали на сотрудников полиции. Полицейские открыли по нападавшим огонь», — заявил представитель ведомства.

В республиканской клинической больнице сообщили ТАСС, что раненый сотрудник полиции с проникающим ножевым ранением сейчас находится на операции, также подтвердили, что в больницу поступили двое неизвестных без документов.

В свою очередь, в МВД по республике сообщили агентству, что нападение было совершено на экипаж ДПС из трех человек. В министерстве также сообщили, что убиты были трое нападавших.

В пресс-службе СК по Кабардино-Балкарии рассказали РБК детали произошедшего. По данным ведомства, экипаж ДПС остановил машину для проверки документов, и в этот момент к полицейским приблизились четверо мужчин с ножами. «Воспользовались ситуацией, что инспекторы стояли к ним спиной, и подбежали к ним. Двое нападавших были вооружены ножами, они напали на сотрудников полиции», — пояснили в СК. Полицейские открыли огонь и убили двоих преступников, еще один скончался по пути в больницу, четвертый госпитализирован.

В СК сообщили, что возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Сейчас правоохранительные органы устанавливают личности нападавших.


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