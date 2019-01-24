Прощай, Мадуро! 2 Алексей Кунгуров, Livejournal

24.01.2019, 22:19

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Николас Мадуро

Фото: Reuters

Венесуэла будет свободной.

Когда Мадуро установил в Венесуэле диктатуру – российские власти молчали. Когда Мадуро довел экономику Венесуэлы до коллапса, с инфляцией в миллион процентов – российские власти молчали. Когда Мадуро в ходе массовых протестов избивал и убивал недовольных, – российские власти молчали. Когда миллионы венесуэльцев бежали из страны – российские власти не обращали на это внимания.

Российские власти устраивал их клиент Мадуро. Что бы он ни творил в Венесуэле. Лишь бы был против США.

В ответ на выступления народа против Мадуро, российские власти и лично Путин напрямую поддерживали венесуэльскую диктатуру. Российские власти давали диктатуре деньги, отобранные у российских пенсионеров.

И вот теперь, когда чаша терпения народа переполнена, когда в Венесуэле началось восстание против диктатуры, кремлевские отрепьевы проснулись, спохватились, забегали по стенам – выкатили сегодня с утра лицемерное заявление.

Обливаются крокодиловыми слезами по поводу "игнорирования Вашингтоном" "норм и принципов международного права". Это пишут те, кто напал на соседнюю страну, растоптав международные договоры, пришел в чужую страну захватывать и убивать, поддерживает там сепаратизм, выступления против власти.

Еще в этом заявлении российские власти, крадущие голоса на выборах, разгоняющие мирные собрания, рассуждают о том, что "граждане … могут открыто выражать собственную позицию, в том числе путем манифестаций, но исключительно мирным способом, который не приводит к насилию и тем более не ставит под угрозу безопасность граждан".

Расскажите об этом тем, кого ваши бандиты в "казачьей" форме избивали 5 мая 2018 года в Москве и кого ваша полиция лупила дубинами 9 сентября 2018 года в той же Москве.

Еще российские власти пишут: "Особо тревожными представляются поступающие сигналы из ряда столиц, что нельзя исключать и вооруженного вмешательства извне. Предостерегаем от подобных авантюр, чреватых катастрофическими последствиями".

Это пишут те, кто пытался устроить военный переворот в Черногории. Чтобы предотвратить вступление этой страны в НАТО

Российские власти не имеют никакого морального права выступать с такими заявлениями.

Правы те страны, которые признали новые власти Венесуэлы. В том числе, и пограничные с Венесуэлой Бразилия и Колумбия. Чем скорее уйдет Мадуро, чем скорее в стране состоятся свободные выборы – тем будет лучше.

Чаша терпения переполнилась. И в Венесуэле, и в свободном мире. Прощай, Мадуро! Венесуэла будет свободной. А потом и Россия.

Алексей Кунгуров, Livejournal