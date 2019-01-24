Какие автомобили в Беларуси со временем только дорожают 24.01.2019, 22:58

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Из моделей, которые подорожали, большую часть составили дизельные автомобили.

Как правило, автомобиль с момента покупки начинает постепенно терять в цене, особенно когда его возраст переваливает за десятку. Пробег, наличие "жуков", постукивания и прочие нюансы сказываются на конечной стоимости авто.

Однако некоторые из так называемых "корчей" не только не становятся дешевле, но еще и успевают вырасти в цене. В сегодняшнем материале abw.by речь пойдет как раз о таких экземплярах.

Благо каждый человек при продаже своего "железного коня" волен выставлять цену, которую пожелает, поэтому, чтобы проверить изменение цен, достаточно просто зайти на сайт объявлений в раздел "Статистика изменений цен на авто".

Из моделей, которые подорожали, большую часть составили дизельные автомобили.

Audi A4 (2001)

Средняя стоимость (синяя линия) на дизельный Audi A4 2001 г.в. за последний год увеличилась более чем на 500 долларов. Если в январе 2018-го за такой автомобиль продавцы в среднем просили 5520 долларов, то спустя год - уже 6080.

Судя по базе объявлений на нашем сайте, самый дешевый Audi на данный момент можно купить за 4200 долларов.

Пробег автомобиля - 400.000 км. Авто оснащено дизельным мотором объемом 2,5 л.

"Неплохой автомобиль, владею 4 года. 2.5 TDI, 150 л.с. Езжу каждый день, есть "жуки". С авто расставаться не спешу. Продаю так, как хочу, седан. Жду ваши предложения".

Самый дорогой Audi A4 2001 года выпуска выставлен на продажу за 6900 долларов.

Объем двигателя меньше, чем в предыдущем авто, - 1.9 TDI. По информации в объявлении, машина проехала практически в два раза меньше, чем самый дешевый вариант, - 240.000 км.

"Настоящая, из Германии. Все, что есть, в рабочем состоянии".

BMW E39 (2001)

Конкурент Audi - BMW - тоже попадает в список "корчей", которые выросли в цене за последний год. Это касается как моделей, оснащенных дизельными моторами, так и ситуации в целом.

За 4500 долларов продают "пятерку" с двухлитровым дизельным мотором и пробегом 280.000 км. Машина на "механике".

Это самая низкая цена из всех объявлений в нашей базе.

"Без торга, срочно. В хорошем состоянии, обмен на Audi B2 с вашей доплатой".

Практически в два раза дороже обойдется E39 530D, за который просят 8500 долларов.

Машина проехала 244.000 км, оснащена автоматической коробкой передач и трехлитровым дизельным двигателем.

В описании объявления, кроме того что машина находится в идеальном состоянии, никакой подробной информации нет.

BMW E46 (2002)

Еще один BMW, который вырос в цене, - в кузове E46.

Стоит отметить, что из-за небольшого количества продаваемых автомобилей график цен не отражает полную картину, однако тот факт, что машины стали выставлять по более высокой цене, пропустить нельзя.

Самый дешевый BMW E46 выставлен на продажу за 5500 долларов.

Автомобиль 2002 года выпуска, пробег - 320.000 км. Мотор дизельный, объем 2 л, МКПП.

Самый дорогой BMW в кузове E46 выставлен на продажу за 7300 долларов.

Машина с пробегом 375.000 км, механическая коробка передач. Авто оснащено трехлитровым дизельным двигателем.

"В хорошем состоянии, красивые диски R18M, передний бампер M-Tech. Датчики затемнения зеркал, доводчики стекол, черная крыша. В машине не курили, работает каждая кнопочка, очень красивый редкий цвет. Подключается полный привод".

Mercedes W202 (1995)

Еще один "немец", который подорожал за последний год, - дизельный Mercedes W202 1995 года выпуска.

Как можно заметить на графике цен, цена на дизельные W202 последний год колебалась от 2000 до 4500 долларов. На такие изменения также повлияло небольшое количество Mercedes 1995 года в базе объявлений.

На данный момент самый дешевый Mercedes W202 1995 г.в. продают за 3700 долларов. Пробег автомобиля - 376.000 км.

Как пишет владелец, коробка, подвеска и двигатель в полном порядке, а кроме трех незаметных "жучков", по кузову вопросов нет.

"Зимой заводится с пол-оборота, печка и в шортах согреет".

В объявлении указано, что Mercedes находится во владении последнего хозяина уже 5 лет.

"За машиной следил, все вовремя заменял. Гаражное хранение. По электрике все исправно. Торг только на месте и по существу".

Самый дорогой W202 из базы объявлений находится в Гомеле. За 23-летнюю машину с пробегом 408.000 км просят 4500 долларов. Мотор дизельный 2,2-литровый.

По словам продавца, автомобиль переварен и перекрашен. Проблем никаких нет, "сел и уехал".

Volkswagen Passat

Немного в цене вырос и Volkswagen Passat B5. За год в среднем машины подорожала на 250 долларов.

Разница в стоимости самого дешевого и самого дорогого B5 составляет 2100 долларов. Состояние этих автомобилей можно увидеть на фотографиях.

Теперь перейдем к автомобилям, которые не подходят под категорию "корчи". Хотя и среди предыдущих вариантов можно встретить достойные автомобили, которые по надежности могут превзойти машины значительно моложе.

Honda Accord VII (2005)

Следом идут "японцы". С января 2018-го по январь 2019-го цена на Honda Accord VII 2005 г.в. только росла.

Если в январе 2018-го средняя стоимость авто составляла 6510 долларов, то в нынешнем месяце цена поднялась на 740 и на сегодняшний день составляет 7250 долларов.

Самый дешевый Accord VII в базе объявлений стоит 6000.

Машина, которая оснащена бензиновым 2,4-литровым двигателем, за 13 лет успела проехать 220.000 км. Трансмиссия автоматическая.

За самый дорогой Accord VII в базе объявлений просят 7900 долларов.

Заявленный пробег у этого автомобиля меньше, чем у предыдущего, - 153.000 км. Accord оснащен дизельным мотором объемом 2,2 л.

"Отличное состояние. Одна хозяйка в РБ. Пригнан под заказ из Германии (один хозяин немец + немецкие документы). Эксплуатация с 2006 года. Максимальная комплектация: 2 комплекта колес, дисков, ключей, ковриков, есть подогрев солярки, автомобильная громкая связь, фаркоп. ТО делалось вовремя, на одной СТО, по сервисной книге. Есть небольшие нюансы по кузову".

Toyota Camry XV40 (2009)

Почти на 1000 долларов выросла цена еще одного "японца" - Toyota Camry в кузове XV40 2009 г.в. В прошлом году средняя стоимость этого автомобиля составляла 10.720 долларов, в этом - 11.700.

На сегодняшний день самую дешевую Camry 2009 года в кузове XV40 можно найти за 9500 долларов.

Машина, оснащенная 2,4-литровым бензиновым двигателем, проехала 111.000 миль.

В описании сказано, что Camry была пригнана из США в 2011 году. Кузов ровный, без "жуков". Заменены масло, фильтры, тормозные диски и колодки.

Почти за 14.000 долларов на продажу выставлена Camry с гибридным мотором, пробег которой составляет 70.000 км.

"Гибридный. Чистый 2009 год. Расход по трассе - 5,3 л, по городу - 6,5 максимум. Реально надежный, экономичный, динамичный автомобиль. Машина без каких-либо подводных камней, сел и поехал! Обслуживание только у "официалов", запчасти только "оригинал". В РБ такого состояния не найдешь!"

Кого-то из автолюбителей может возмутить повышение цен, ведь, если подумать, некоторые из машин, представленных в материале, практически дотягивают до стоимости "бюджетника" в автосалоне.

Одно можно заметить точно: таких автомобилей с каждым годом становится все меньше, а найти их в достойном состоянии сейчас практически невозможно.