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Reuters: Из РФ в Венесуэлу направились бойцы «ЧВК Вагнера»

  • 25.01.2019, 20:40
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ЧВК Вагнер

Число вооружённых людей из России может составлять около 400.

Из России в Венесуэлу направились бойцы частной военной компании для поддержки режима диктатора Николаса Мадуро, легитимность которого не признает венесуэльский парламент и ряд стран мира, включая Соединенные Штаты.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, число вооружённых людей из России может составлять около 400. Другие собеседники агентства, в свою очередь, говорят о меньшем количестве наемников. В Кремле отказались комментировать это сообщение, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у него нет такой информации.

Структуры предпринимателя Евгения Пригожина, которого связывают с "ЧВК Вагнера", в последние годы получали крупные контракты от Министерства обороны России. Сам Пригожин с 2016 года находится под санкциями США. Помимо финансирования "ЧВК Вагнера" так называемого "повара Путина" связывают также с "фабрикой троллей" – "Агентством интернет-исследований". В Соединённых Штатах эту организацию обвиняют во вмешательстве в выборы.

Массовые протесты на улицах городов Венесуэлы начались на этой неделе после того, как глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. По данным правозащитников, в столкновениях во время протестов за последние несколько дней в Венесуэле погибли 16 человек, более 300 находятся под арестом.

Гуайдо признали временным президентом правительства Соединенных Штатов, Канада и большинство стран Латинской Америки. Россия поддержала Николаса Мадуро. В четверг Мадуро позвонил российский лидер Владимир Путин.


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