В России горит крупнейший металлургический комбинат 27.01.2019, 9:59

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Источник: ГУ МЧС по Челябинской области

Общая площадь возгорания составляет 770 квадратных метров.

Пожар произошел на Магнитогорском металлургическом комбинате, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"В 09:00 (местного времени) поступило сообщение о пожаре на ленте углеподачи в башне на высоте 30 м Магнитогорского металлургического комбината", - сказал представитель МЧС.

По его словам, технологический процесс не нарушен, но производственная мощность снижена.

В МЧС уточнили, что пожар произошел в башне размерами 5 на 5 м.

"Угрозы соседним зданиям нет, погибших и пострадавших нет", - сообщили в МЧС.

На месте работают 57 человек и 17 единиц техники. "Сил и средств достаточно", - сказали в министерстве. Пожарным удалось локализовать возгорание. Общая площадь пожара составляет 770 кв. м, объявлена ликвидация на площади 320 кв. м.

К тушению привлекли пожарный поезд.

В свою очередь в Главном управлении МЧС по Челябинской области уточнили, что загорелась транспортерная лента конвейера в цехе углеподготовки ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат".

"Уже через три минуты после сообщения отделение 51 пожарно-спасательной части было на месте вызова. Пожару был присвоен второй, повышенный, номер сложности", - рассказали в ГУ МЧС. "На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение транспортерной ленты конвейера на высоте 30 м, что осложнило тушение. Однако на производственный цикл работы предприятия данное происшествие не повлияло", - подчеркнули в главке.

Создан оперативный штаб пожаротушения и несколько боевых участков, работают коленчатые подъемники.

"Магнитогорский металлургический комбинат" входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов.