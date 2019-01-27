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Как таможня присваивает сотни посылок белорусов в месяц

  • 27.01.2019, 10:55

Раскрыта схема, после которой товар растворяется в воздухе.

Подписчик телеграм-канала «Баста» рассказал, как таможенники незаконно присвоили его посылку. По его словам, таких случаев — сотни в месяц. Вот, что он нам пишет:

- Заказал в Великобритании 2 DVD с коллекционными изданиями классических фильмов ужасов 90-х годов (диски, саундрек и буклет). Посылка приходит на таможню MINSK PI 2 и... отправляется на ручной досмотр. После месяца ожидания выясняю, что коробки вскрыли и передали на экспертизу в Республиканскую комиссию по предотвращению пропаганды порнографии, насилия и жестокости. Решение об этом принял начальник отдела таможенных операций и контроля №2 Минской региональной таможни Орловский Михаил Владимирович.

Изучил все статьи, посоветовался с юристом: фильмы не внесены в реестр запрещенной к распространению на территории Беларуси продукции.

Таможня решила иначе. Из ответа следует, что, согласно пункту 2 статьи 19 Всемирной почтовой конвенции (там вообще речь об «обмене закрытыми депешами с воинскими частями», к делу отношения не имеет), отправление признано запрещенным. Дальше начинается клоунада. Таможня дает почте ровно три часа (!!!) на возвращение посылки в страну отправки. Это, конечно же, невозможно. Почта сообщает об этом и возвращает посылку на таможню. Таможня забирает ее, и хранит непонятно зачем еще три дня. После этого товар просто исчезает, растворяется в воздухе.

После разговоров с представителями РУП «Белпочта», выясняется, что по такой схеме таможне возвращаются и затем исчезают сотни посылок: фильмы, игры, техника, все, что приглянется таможенникам во время ручного досмотра пакетов. Статистику предоставила заместитель начальника производства по обработке и перевозке почты Дербан Тамара Васильевна. Куда и, главное, кому достаются эти товары — неизвестно.


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