WP: Ставка Кремля на Венесуэлу висит на волоске 3 28.01.2019, 21:44

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РФ потратила миллиарды на усиление влияния в Венесуэле, но инвестиции могут пойти прахом.

Россия вложила годы усилий и миллиарды долларов в превращение Венесуэлы в одного из своих ближайших союзников в Западном полушарии. В четверг Москву потрясла перспектива того, что ее инвестиции могут пойти прахом, пишет Washington Post (перевод - inosmi.ru).

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал события в Каракасе «квазипереворотом». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что оппозиция стала «пешкой в чужой очень грязной и преступной игре». В Кремле после телефонного разговора Мадуро с Путиным заявили, что «деструктивное вмешательство извне» в Венесуэле «грубо попирает основополагающие нормы международного права».

Даже по российским меркам, это был день яростных комментариев, в которых США выставлялись в образе зловещего кукловода, незаконно разрушающего режимы по всему миру. Но за этой яростью стоит неприятная реальность: многомиллиардная ставка на развитие российского влияния в Латинской Америке неожиданно превратилась в прах.

Дмитрий Розенталь, научный сотрудник латиноамериканского Института Российской академии наук, заявил, что дальнейшая нестабильность может увеличить риск того, что Россия потеряет общий объем инвестиций в венесуэльскую экономику, который он оценил почти в 25 миллиардов долларов. Если лидер оппозиции Хуан Гуайдо — которого США в среду признали временным президентом — придет к власти, сказал Розенталь, то политические и военные контакты между Москвой и Каракасом обязательно сократятся.

В то же время, по словам Розенталя, ключевой вопрос до сих пор остается без ответа: насколько резко Гуайдо будет отказываться от дружественной политики Мадуро в отношении с Россией. «Если победит прагматичный подход, то я не думаю, что они будут бороться с таким важным партнером, как Россия», — сказал Розенталь.

Как писали в прошлом месяце обозреватели «Вашингтон пост» Энтони Файола и Карен Дейонг, Путин в последние годы стал покровителем Венесуэлы и «ткнул палкой в глаз» США. В обмен на кредиты и помощь Россия теперь владеет значительной частью, по крайней мере, пяти нефтяных месторождений в Венесуэле, а также правом добывать газ на двух месторождениях в Карибском море.

Только кредиты России с 2006 года составили не менее 17 миллиардов долларов, сообщает «Рейтер». В свою очередь, российский ВПК получил многомиллиардного клиента, а Путин — новый центр влияния на мировые энергетические ресурсы, причем находящийся всего в трех часах полета от Майами.

В декабре два ядерных российских бомбардировщика Ту-160 приземлились на аэродроме в Каракасе. Это символический акт. Россия отстаивает свои глобальные интересы, что является ключевой частью внутренней политики Путина. Теперь ставка Кремля на Венесуэлу висит на волоске. Внутренние оппоненты Путина быстро ухватились за нее на этой неделе, как за уже проигранное дело.

Венесуэльская революция означает, что миллиарды долларов «наших денег, которые были вложены туда, исчезнут», — написал в «Твиттере» оппозиционер Алексей Навальный. Через несколько месяцев, добавил Навальный, Мадуро наверняка обзаведется виллой в охраняемых кварталах подмосковной Рублевки.

В пятницу высокопоставленный представитель МИД России заявил, что Москва готова выступить посредником между Мадуро и оппозицией, несмотря на то, что Россия продолжает настаивать на том, что Мадуро является законным президентом Венесуэлы.

Правительство удвоило свои усилия по противодействию растущим спекуляциям о том, что Россия потеряет миллиарды, вложенные в Венесуэлу. В колонке, опубликованной государственным информационным агентством РИА Новости, говорится, что российские компании уже получили прибыль от кредитов Венесуэлы в виде сделок с оружием. Посол России в Венесуэле Владимир Заемский также заявил газете «Коммерсант», что финансовые соглашения Москвы с Каракасом не зависят от продолжающегося правления Мадуро.

«Я не вижу причин опасаться за будущее российских инвестиций в Венесуэлу, прежде всего потому, что все текущие проекты были должным образом согласованы со всеми сторонами и получили одобрение законодательных органов обеих стран», — сказал Заемский.