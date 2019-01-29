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Как узурпатор Мадуро довел Венесуэлу до ручки

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  • 29.01.2019, 12:13
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Фото: Reuters

Cемь графиков, которые объясняют ситуацию в стране.

Противники президента-социалиста Николаса Мадуро вышли на улицы, и лидер опозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом, сообщает BBC.

Во время демонстраций на прошлой неделе погибли 26 человек, и ООН предупредила, что ситуация может выйти из-под контроля.

Больше трех миллионов жителей Венесуэлы покинули страну за последние несколько лет из-за голода, отсутствия медпомощи, роста безработицы и преступности.

1. В стране огромная инфляция

Самая большая проблема, от которой страдают жители Венесуэлы - гиперинфляция.

По данным Национальной ассамблеи Венесуэлы, которая находится под контролем опозиции, уровень инфляции достиг 1 300 000% за 12 месяцев к ноябрю 2018 года.

К концу прошлого года цены удваивались в среднем каждые 19 дней.

Из-за этого многим венесуэльцам стало сложно купить базовые продукты и предметы гигиены.

Курс доллара также подскочил.

2. ВВП падает

Благодаря запасам нефти Венесуэла была крупнейшей экономикой Латинской Америки.

Но под руководством нынешнего президента Мадуро экономика страны просела из-за коррупции, плохого менеджмента и высокого уровня задолженности.

Президент Чавес воспользовался высокими ценами на нефть в 2000-х и делал большие займы. Государственные расходы возросли.

Затем, во время первого срока президента Мадуро, началось обрушение экономики.

Многие винят Мадуро и социалистическое правительство в том, что положение дел в стране усугубилось.

Мадуро винит "империалистов", например, США и Европу за развязывание "экономической войны" против Венесуэлы и введение экономических санкций против многих членов правительства.

Падение цен на нефть в 2016 году усугубило кризис.

3. Людям не хватает еды

Жители Венесуэлы страдают от голода.

Восемь из десяти опрошенных в 2017 году сказали, что стали есть меньше, потому что дома нет еды.

Шестеро из десяти сказали, что они ложатся спать голодными, потому что у них нет денег на еду.

Это сказывается на здоровье жителей страны.

Большинство опрошенных (64,3%) сказали, что потеряли вес в 2017 год - в среднем 11,4 кг. Больше всего похудели беднейшие слои населения.

Другие данные этого исследования:

В результате венесуэльцы стали питаться "едой бедняков".

Юка или маниок - дешевый корнеплод, заменитель картофеля. Его подают вареным или жареным. В 2015 году сеть фаст-фуда "Макдоналдс" заменила в меню картошку фри на юуку фри.

4. В стране не хватает лекарств

В последние годы в Венесуэле резко выросло количество заболевших малярией. Совсем иначе обстоят дела в соседних странах Латинской Америки, где заболеваемость снижается.

В 1961 году Венесуэла стала первой страной в мире, которая официально победила эту болезнь. Сейчас в стране зафиксированы случаи заболевания как минимум в 10 из 24 штатов.

Канадская некоммерческая организация Icaso со ссылкой на утечку правительственных докладов сообщила, что в стране распространяется тяжелая трехдневная малярия.

По данным исследовательского центра при Центральном университете Венесуэлы, в стране существенный дефицит лекарств, необходимых при лечении малярии.

Бывший министр здравоохранения Хосе Феликс Олетта заявлял, что в 2018 году, по прогнозам, число случаев заболевания малярией выросло на 50%.

5. Добыча нефти сокращается

У Венесуэлы самые большие в мире запасы нефти, а нефтепродукты составляют значительную часть экспорта страны.

Добыча нефти практически не менялась с 2002 года до 2008 года, когда цены на нефть на мировых рынках достигли своих пиковых значений. По данным ОПЕК, страна получила около 60 млрд долларов от продажи нефти в те годы.

Падение цен на нефть, которое произошло в середине 2014 года, подорвало и так хрупкую экономику страны, зависимую от экспорта нефти. Годом ранее от рака умер Уго Чавес. В следующем году в стране начался кризис: ВВП сократился почти на 6%, а инфляция взлетела вверх.

С тех пор добыча нефти в стране падает.

6. Многие венесуэльцы покинули страну

Три миллиона граждан Венесуэлы уехали из страны с 2014 года, согласно данным ООН.

Большинство из них уехало в соседнюю Колумбию, некоторые переехали в Эквадор, Перу, Аргентину, Чили и Бразилию.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес попыталась оспорить цифры ООН, заявив, что они преувеличены "странами-врагами", которые пытаются оправдать военное вмешательство.

7. Страны поддерживают разные стороны конфликта в Венесуэле

США, Канада и более десятка стран Латинской Америки уже поддержали лидера парламента страны Хуана Гуайдо. Тем самым они отказали в поддержке президенту Мадуро, чей второй срок на посту президента страны начался лишь пару недель назад.

Испания, Германия, Франция и Великобритания 26 января заявили, что они официально поддержат Гуайдо, если в ближайшие восемь дней в стране не объявят о новых выборах.


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