Как узурпатор Мадуро довел Венесуэлу до ручки

Как узурпатор Мадуро довел Венесуэлу до ручки3
- 29.01.2019, 12:13
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Cемь графиков, которые объясняют ситуацию в стране.
Противники президента-социалиста Николаса Мадуро вышли на улицы, и лидер опозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом, сообщает BBC.
Во время демонстраций на прошлой неделе погибли 26 человек, и ООН предупредила, что ситуация может выйти из-под контроля.
Больше трех миллионов жителей Венесуэлы покинули страну за последние несколько лет из-за голода, отсутствия медпомощи, роста безработицы и преступности.
1. В стране огромная инфляция
Самая большая проблема, от которой страдают жители Венесуэлы - гиперинфляция.
По данным Национальной ассамблеи Венесуэлы, которая находится под контролем опозиции, уровень инфляции достиг 1 300 000% за 12 месяцев к ноябрю 2018 года.
К концу прошлого года цены удваивались в среднем каждые 19 дней.
Из-за этого многим венесуэльцам стало сложно купить базовые продукты и предметы гигиены.
Курс доллара также подскочил.
2. ВВП падает
Благодаря запасам нефти Венесуэла была крупнейшей экономикой Латинской Америки.
Но под руководством нынешнего президента Мадуро экономика страны просела из-за коррупции, плохого менеджмента и высокого уровня задолженности.
Президент Чавес воспользовался высокими ценами на нефть в 2000-х и делал большие займы. Государственные расходы возросли.
Затем, во время первого срока президента Мадуро, началось обрушение экономики.
Многие винят Мадуро и социалистическое правительство в том, что положение дел в стране усугубилось.
Мадуро винит "империалистов", например, США и Европу за развязывание "экономической войны" против Венесуэлы и введение экономических санкций против многих членов правительства.
Падение цен на нефть в 2016 году усугубило кризис.
3. Людям не хватает еды
Жители Венесуэлы страдают от голода.
Восемь из десяти опрошенных в 2017 году сказали, что стали есть меньше, потому что дома нет еды.
Шестеро из десяти сказали, что они ложатся спать голодными, потому что у них нет денег на еду.
Это сказывается на здоровье жителей страны.
Большинство опрошенных (64,3%) сказали, что потеряли вес в 2017 год - в среднем 11,4 кг. Больше всего похудели беднейшие слои населения.
Другие данные этого исследования:
В результате венесуэльцы стали питаться "едой бедняков".
Юка или маниок - дешевый корнеплод, заменитель картофеля. Его подают вареным или жареным. В 2015 году сеть фаст-фуда "Макдоналдс" заменила в меню картошку фри на юуку фри.
4. В стране не хватает лекарств
В последние годы в Венесуэле резко выросло количество заболевших малярией. Совсем иначе обстоят дела в соседних странах Латинской Америки, где заболеваемость снижается.
В 1961 году Венесуэла стала первой страной в мире, которая официально победила эту болезнь. Сейчас в стране зафиксированы случаи заболевания как минимум в 10 из 24 штатов.
Канадская некоммерческая организация Icaso со ссылкой на утечку правительственных докладов сообщила, что в стране распространяется тяжелая трехдневная малярия.
По данным исследовательского центра при Центральном университете Венесуэлы, в стране существенный дефицит лекарств, необходимых при лечении малярии.
Бывший министр здравоохранения Хосе Феликс Олетта заявлял, что в 2018 году, по прогнозам, число случаев заболевания малярией выросло на 50%.
5. Добыча нефти сокращается
У Венесуэлы самые большие в мире запасы нефти, а нефтепродукты составляют значительную часть экспорта страны.
Добыча нефти практически не менялась с 2002 года до 2008 года, когда цены на нефть на мировых рынках достигли своих пиковых значений. По данным ОПЕК, страна получила около 60 млрд долларов от продажи нефти в те годы.
Падение цен на нефть, которое произошло в середине 2014 года, подорвало и так хрупкую экономику страны, зависимую от экспорта нефти. Годом ранее от рака умер Уго Чавес. В следующем году в стране начался кризис: ВВП сократился почти на 6%, а инфляция взлетела вверх.
С тех пор добыча нефти в стране падает.
6. Многие венесуэльцы покинули страну
Три миллиона граждан Венесуэлы уехали из страны с 2014 года, согласно данным ООН.
Большинство из них уехало в соседнюю Колумбию, некоторые переехали в Эквадор, Перу, Аргентину, Чили и Бразилию.
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес попыталась оспорить цифры ООН, заявив, что они преувеличены "странами-врагами", которые пытаются оправдать военное вмешательство.
7. Страны поддерживают разные стороны конфликта в Венесуэле
США, Канада и более десятка стран Латинской Америки уже поддержали лидера парламента страны Хуана Гуайдо. Тем самым они отказали в поддержке президенту Мадуро, чей второй срок на посту президента страны начался лишь пару недель назад.
Испания, Германия, Франция и Великобритания 26 января заявили, что они официально поддержат Гуайдо, если в ближайшие восемь дней в стране не объявят о новых выборах.