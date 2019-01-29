Схватка за Венесуэлу 7 29.01.2019, 9:33

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Фото: AP Photo/Fernando Llano

Новые масштабные протесты лидеры оппозиции запланировали в конце этой недели.

Массовые антиправительственные демонстрации в венесуэльских городах на время начинают стихать. Поддерживаемый США и многими другими странами председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, объявивший себя временным лидером государства, тем временем сообщил, что готовит отстранение от власти Николаса Мадуро, передает Радио Свобода.

Новые масштабные протесты венесуэльские оппозиционеры намерены организовать в конце этой недели. Хуан Гуайдо в воскресенье, 27 января, вновь призвал вооруженные силы Венесуэлы переходить на сторону народа и не выполнять приказы правительства Николаса Мадуро по разгону мирных акций оппозиции.

Командование венесуэльской армии пока заявляет о верности Мадуро, который посетил в воскресенье одну из военных частей. Однако, например, военный атташе Венесуэлы в Вашингтоне Хосе Луис Сильва 26 января объявил, что признает президентом Гуайдо.

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Ранее Мадуро во время выступления в прямом радиоэфире предложил Хуану Гуайдо встретиться лично для переговоров, причем "хоть на пике Гумбольдт в 3 часа ночи" (вторая высочайшая вершина Венесуэлы. – РС). Однако Гуайдо отказался, ответив: "Диктаторский режим, когда давление растет, привык первым делом применять репрессии. А потом он идет на фальшивый диалог. Но на фальшивый диалог никто не пойдет".

Хуан Гуайдо дал обширное интервью американской газете The Washington Post, в котором рассказал об идущих сейчас "деликатных" переговорах лидеров оппозиции с высшими венесуэльскими чиновниками и военными, на которых обсуждаются способы отстранения Николаса Мадуро от власти. Председатель Национальной ассамблеи также сообщил о планах оппозиции взять под контроль иностранные активы Венесуэлы, частично замороженные администрацией президента США Дональда Трампа, в первую очередь Citgo – расположенную в США дочернюю компанию государственной венесуэльской нефтяной компании PDVSA.

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пообещал "серьезные ответные меры" в случае, если венесуэльские спецслужбы, подконтрольные Мадуро и чавистам, создадут угрозу для Хуана Гуайдо или остающихся в стране американских дипломатов. В своем твиттере Болтон также отметил, что, по его данным, поддержку вооруженным сторонникам Мадуро оказывает коммунистическая Куба. При этом Мадуро в воскресенье отказался от выдвинутого им ранее требования к американским дипломатам покинуть страну в течение 72 часов.

По данным Reuters, бойцы российской частной военной компании Вагнера сначала прибыли чартерными рейсами на Кубу, после чего отправились в Венесуэлу.

Источник Reuters подчеркивает, что наемники вылетели не из Москвы, а из третьих стран, где они участвовали в разных миссиях. Российский журналист Митя Алешковский нашел самолет государственной транспортной авиакомпании "Россия", который мог бы выполнить упомянутый Reuters рейс. Российский самолет специального летного отряда Россия ИЛ-96 с бортовым номером RA-96019 19 января вылетел из Москвы в Сенегал. Из Сенегала 23 января он отправился в Парагвай, а оттуда и в тот же день в сторону Гаваны, где выключил транспондер, по которому его можно отследить. Согласно открытым данным, после этого он приземлялся еще два раза (возможно, в Гаване и в Каракасе).

Фото: Rayner Pena / dpa / ТАСС

Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом Венесуэлы на массовом митинге в Каракасе 23 января. Он утверждает, что имеет на это право по конституции, поскольку выборы, на которых Мадуро одержал победу, не были легитимными.

Временным президентом Хуана Гуайдо уже признали США, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Бразилия, Канада, Перу, Чили, Эквадор, Коста-Рика, Грузия и Израиль. Страны ЕС, в первую очередь Германия, Великобритания, Франция и Испания, заявили, что признают Гуайдо, если Мадуро не объявит о новых президентских выборах в течение ближайшей недели. Россия, Китай, Турция, Иран, Куба, Мексика, Боливия, Уругвай и ряд других стран по-прежнему признают президентом Николаса Мадуро.

Николас Мадуро был вновь избран президентом Венесуэлы в мае 2018 года, хотя из-за многочисленных нарушений, подтасовок и запугивания избирателей эти выборы не были признаны ни оппозицией, ни многими западными странами.

За последние месяцы социально-экономический кризис в стране достиг катастрофических масштабов: инфляция, по разным данным, достигла умопомрачительных значений (от 1 300 000 до 4 000 000 процентов), цены на все товары каждые две с половиной недели растут минимум в два раза, в магазинах нет муки, хлеба, мыла и других элементарных вещей, в соседние Бразилию и Колумбию пешком бежали более 3 миллионов венесуэльцев.

Против Венесуэлы, не только по причине массовых нарушений здесь прав человека, но и из-за появившихся доказательств, что ее руководители участвуют в наркоторговле и по-прежнему поддерживают ультралевые повстанческие формирования в нескольких странах континента и даже налаживают связи с ближневосточными радикальными исламистами (на почве общего "антиимпериализма и антиамериканизма"), страны Запада во главе с США вводили новые, все более жесткие санкции.