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«Не смущают дорогие машины, стоящие внизу»

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  • 8.05.2024, 16:52
  • 4,962
«Не смущают дорогие машины, стоящие внизу»

В Минске дети бросали камни с балкона многоэтажного дома.

В Минске на улице Стариновской читатель «Онлайнера» заснял на видео сомнительное развлечение детей. Те, по его словам, бросали камни с общего балкона многоквартирного дома.

«Точный адрес — Стариновская, 2, — поделился автор записи. — Детей не смущают дорогие машины, стоящие внизу. Мне чуть по голове не попали. Другим людям тоже».

Действительно, посмотрев запись, нетрудно заметить, что возле дома под балконами стоят автомобили. Также в доме расположено несколько магазинов. Падающие камни вполне могут задеть кого-то из прохожих.

Журналисты обратились к юристу с просьбой прокомментировать данную ситуацию. Вот что узнали.

Ребенка в возрасте до 14 лет не привлекут к административной ответственности. Отвечать придется родителям (законным представителям) за невыполнение обязанности по воспитанию (часть 1 статьи 10.3 КоАП). Однако при этом семью вызовут на комиссию по делам несовершеннолетних либо поставят ребенка на учет в инспекции по делам несовершеннолетних и будут осуществлять контроль за его поведением.

В возрасте от 14 до 16 лет ответственность возрастает. Подросткам в возрасте от 16 до 18 лет придется отвечать самостоятельно.

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