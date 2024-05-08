Что будет, если сорвать сирень на улице?7
- 8.05.2024, 17:15
- 3,446
Рассказало Минприроды.
Минприроды решило напомнить белорусам о том, что нельзя срывать сирень, которая растет на улице в местах общего пользования.
Повреждение деревьев и кустарников запрещено законодательством. А за нарушение запрета полагается штраф — от 200 до 2000 рублей. В общем, бесплатный букет может оказаться куда дороже, чем в цветочных магазинах.
При этом ведомство напомнило, что сирень можно выращивать на собственных участках — в таком случае, конечно, никаких штрафов не будет.