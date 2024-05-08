Что будет, если сорвать сирень на улице? 7 8.05.2024, 17:15

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Рассказало Минприроды.

Минприроды решило напомнить белорусам о том, что нельзя срывать сирень, которая растет на улице в местах общего пользования.

Повреждение деревьев и кустарников запрещено законодательством. А за нарушение запрета полагается штраф — от 200 до 2000 рублей. В общем, бесплатный букет может оказаться куда дороже, чем в цветочных магазинах.

При этом ведомство напомнило, что сирень можно выращивать на собственных участках — в таком случае, конечно, никаких штрафов не будет.