закрыть
8 мая 2024, среда, 16:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Тусовка ряженой шушеры

  • Александр Невзоров
  • 8.05.2024, 16:36
Тусовка ряженой шушеры
Александр Невзоров

В Кремле хорошо смотрелись бы «морские котики».

Единственное, что могло бы оживить тоскливую «инаугурацию» Путина, – это явление в Кремль спецгруппы уполномоченных МУС (Международного уголовного суда). Упыря бы быстро упаковали и унесли под растерянные аплодисменты челяди и гимн, запущенный задом наперед.

Отлично бы смотрелось в Георгиевском зале и подразделение Devgru из SEAL («морские котики»), у которого набита рука на ликвидации лидеров мирового терроризма. Их работа всегда предельно чиста и деликатна. А потом за пару сотен «зелени» кремлевские уборщицы быстренько бы замели гильзы и замыли пол. Даже банкет-фуршет не пришлось бы отменять.

Но этих весьма логичных событий не произошло. Кремлевская вписка ограничилась тусовкой чинуш, вассерманов, хирургов, шаманов и прочей ряженой шушеры. Уголовник в международном розыске пообещал и дальше портить всем жизнь, грабить, сажать, убивать и оккупировать.

Александр Невзоров, Telegram

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Настоящую инаугурационную речь за Путина произнес Лукашенко
Настоящую инаугурационную речь за Путина произнес Лукашенко Владимир Пастухов
Главная проблема Путина
Главная проблема Путина Владимир Фесенко
Шесть сценариев завершения войны для Путина
Шесть сценариев завершения войны для Путина Дмитрий Чернышев
Всемирный день свежего воздуха
Всемирный день свежего воздуха Ирина Халип