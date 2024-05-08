Тусовка ряженой шушеры Александр Невзоров

8.05.2024, 16:36

Александр Невзоров

В Кремле хорошо смотрелись бы «морские котики».

Единственное, что могло бы оживить тоскливую «инаугурацию» Путина, – это явление в Кремль спецгруппы уполномоченных МУС (Международного уголовного суда). Упыря бы быстро упаковали и унесли под растерянные аплодисменты челяди и гимн, запущенный задом наперед.

Отлично бы смотрелось в Георгиевском зале и подразделение Devgru из SEAL («морские котики»), у которого набита рука на ликвидации лидеров мирового терроризма. Их работа всегда предельно чиста и деликатна. А потом за пару сотен «зелени» кремлевские уборщицы быстренько бы замели гильзы и замыли пол. Даже банкет-фуршет не пришлось бы отменять.

Но этих весьма логичных событий не произошло. Кремлевская вписка ограничилась тусовкой чинуш, вассерманов, хирургов, шаманов и прочей ряженой шушеры. Уголовник в международном розыске пообещал и дальше портить всем жизнь, грабить, сажать, убивать и оккупировать.

Александр Невзоров, Telegram