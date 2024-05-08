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В Китае создали электрический клон Mini за $2500

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  • 8.05.2024, 16:27
В Китае создали электрический клон Mini за $2500

Бюджетная модель имеет запас хода 140 километров.

Китайская компания Shandong Alma Technology Co выпустила бюджетный электромобиль M-200. Он поступил в продажу по цене всего от 2500 долларов. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Дизайн Alma M-200 — до боли знакомый, ведь он копирует британский Mini. Интересно, что в качестве образца выбрали не современную модель, а классический Austin Mini 1960 года и его заряженную версию Mini Cooper. У него характерный силуэт с короткими свесами кузова, хромированная решетка радиатора, круглые фары и узкие фонари. Даже крышка багажника откидывается вниз, как у Mini.

Хотя китайский электромобиль Alma M-200 и бюджетный, в салоне установили цифровую панель приборов и сенсорный дисплей. Также есть камера заднего вида и светодиодная оптика.

Новый Alma M-200 имеет легкий стеклопластиковый кузов и оснащен скромным электромотором мощностью 2 л.с. (1,5 кВт). Запас хода составляет до 140 км, а зарядить батарею электрокара можно за 3 часа. Интересно, что замедляют автомобиль дисковые тормоза.

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