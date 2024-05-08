Жителей Рогачева призвали «не поддаваться на провокации» из-за ржавой воды

Жителей Рогачева призвали «не поддаваться на провокации» из-за ржавой воды4
- 8.05.2024, 16:43
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Горожане вынуждены в больших количествах покупать питьевую воду в магазинах.
Житель района Молочно-консервного комбината Рогачева пожаловался в местном чате на ржавую воду из крана. Проблема не нова — в этом райцентре, как и в Хойниках, и в других городах Гомельской области непригодная даже для бытовых нужд вода появляется регулярно, сообщает «Флагшток».
Горожане вынуждены в больших количествах покупать питьевую воду в магазинах — некоторые требуют проведения перерасчета за оплату водоснабжения.
Однако в этот раз ситуация оказалась «на грани фола»: местные власти признались в своей несостоятельности.
После того, как пользователь чата обвинил коммунальников в халатности и пригрозил «вызвать область» замначальника отдела ЖКХ Рогачевского райисполкома Светлана Казакевич опубликовала эмоциональное сообщение, отметив, что «мы все очень переживаем».
Как заявила Казакевич, в райисполкоме и в ответственных организациях знают о проблеме и даже провели совещание с участием представителей областных структур:
«Обратились к ним за помощью, так так пока сами не может определить причины проблемы. По результатам рабочего совещания принято решение выполнить ряд совместных мероприятий».
По словам чиновницы, все мероприятия еще не выполнены, а специалисты работают каждый день:
«Поверьте, все мы очень переживаем. И переживания связаны не с тем, что вы куда-то напишите выше, а с тем, что пока не можем решить проблему».
Кроме того, Казакевич призвала местных жителей «не поддаваться на провокации», не уточнив, что она имеет в виду.