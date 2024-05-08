Исследование: люди не так похожи на своих родителей, как принято считать 2 8.05.2024, 17:21

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Специалисты провели опрос среди более чем 1000 пар родственников.

Поведенческое сходство между родителями, их детьми и внуками не так уж велико. А предсказать закономерности в мышлении, чувствах и поведении ребенка на основе анализа личностей его мамы и папы невозможно. С таким утверждением выступили эстонские ученые совместно с коллегами из Великобритании.

Специалисты провели опрос среди более чем 1000 пар родственников из фонда медицинской информации «Эстонский биобанк».

Участники оценили свой характер по системе «большой пятерки». Она включает в себя оценку пяти характеристик: открытости, добросовестности, экстраверсии, доброжелательности, невротизма, открытости новому опыту. Для получения более достоверных данных специалисты также уточнили эти оценки с помощью членов семьи участников (например, супругов).

Выяснилось, что наследуемость личностных качеств составляет всего около 40%. Таким образом характер человека может быть больше похож на характер другого человека, чем на мамин или папин.