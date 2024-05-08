«Один самодур пытается управлять предприятиями» 6 8.05.2024, 10:19

6,908

Как Китай стал главным врагом белорусской промышленности.

Белорусские чиновники все чаще жалуются на Китай, который вытесняет их с российского рынка. Китайские грузовики составляют конкуренцию МАЗам в России, а бытовая техника, произведенная в КНР, вытесняет белорусские аналоги.

Насколько белорусская продукция сегодня конкурентоспособна? Об этом сайт Charter97.org поговорил с белорусским экономистом и политологом Дмитрием Болкунцом:

— Мне кажется, что это показатель ситуации, при которой за 30 лет правления Лукашенко белорусские предприятия, созданные в Советском Союзе, не получили никакой модернизации. Они просто работают по тем технологиям и наработанным технологическим укладам, которые сложились еще 40 лет назад, а то и больше. Очевидно, что в таких условиях они не могут конкурировать на ведущих рынках.

Российский рынок вполне себе конкурентоспособный, и туда, с учетом того, что уходят западные компании, заходят китайские. Российские компании также наращивают свое производство, например, в феврале текущего года был абсолютно с нуля построен новый завод по производству тракторов в Ростове.

Так и дальше будет продолжаться, потому что Лукашенко не занимался модернизацией. Это будет касаться не только машиностроения, но и других отраслей, включая сельское хозяйство, перерабатывающую промышленность и другие направления. Единственным спасением для Лукашенко будет являться введение каких-то квот, ограничений для китайских производителей на российском рынке.

Но Россия вряд ли на это пойдет, потому что эта ситуация не является головной болью российского правительства, это головная боль Беларуси. Конечно же, в таких условиях это будет глобально приводить к тому, что производство будет работать на склад, как это происходит уже многие десятилетия в Беларуси.

Будет и дальше производиться продукция, которая никому не нужна. Например, есть такой часовой завод «Луч», я не знаю, кто эти часы носит, но очевидно, что они не в состоянии сегодня конкурировать, быть каким-то реально интересным предприятием и выпускать классную продукцию. Или завод «Мотовело», который Лукашенко несколько лет пытается отжать, передать кому-то и прочее. Они не занимаются тем, чтобы производить высококачественные велосипеды, которые можно было бы использовать для городского проката и так далее.

Это, конечно, связано с тем, что один самодур пытается управлять предприятиями. Получается такая ситуация, когда падает любая конкуренция, люди боятся проявлять какую-то инициативу, потому что за это их накажут. Чиновники получают какую-то мизерную зарплату и просто выполняют те планы, которые им спускают сверху, не пытаясь думать о какой-то модернизации.

Есть еще одна проблема, которая сейчас сложится и в России, и в Беларуси, она связана с технологическим отставанием. Все ведущие технологии страны бывшего Советского Союза получали или воровали на Западе. Это и станкостроение, и авиастроение, и автомобилестроение — все это было украдено на Западе. Никаких собственных технологий в СССР практически не было, почти все было скопировано и так далее. И сейчас, когда Россия и Беларусь отрезаны от технологий, они будут либо воровать и клонировать, либо работать на том, что есть.

— Плохи дела даже в таких традиционно прибыльных сферах. К примеру — нефтепереработка. Прошлый год закончился для Новополоцкого «Нафтана» и Мозырского НПЗ с убытком. Проблемы и у «Беларуськалия», который вытесняют с большого китайского рынка. Какая судьба может ждать флагманы белорусской промышленности?

— Россия в какой-то перспективе, вероятнее всего, может забрать эти активы. Например, эти два НПЗ могут отойти «Роснефти» или еще какой-то российской корпорации, это вполне может быть. Очевидно, что белорусские НПЗ утратили ключевые для себя рынки — украинский и европейский, но при этом они используют российскую нефть.

Из-за санкционной политики сейчас эту нефть можно использовать только для внутренних нужд. Вероятно, у них открылась еще перспектива продавать эти переработанные нефтепродукты на российском рынке в силу известных причин, которые возникли после атак на российские НПЗ.

При этом, я полагаю, что такая ситуация может быть угрозой и для самих белорусских НПЗ, потому что какой-нибудь прилет взрывоопасного объекта по воздуху или что-то подобное на этих предприятиях, может парализовать белорусскую экономику. Более того, у Беларуси вообще нет технологий для любых попыток модернизации или совершенствования НПЗ.

Если говорить про убыточность этих предприятий, то я бы, наверное, с натяжкой это делал, потому что все-таки там довольно много прибыли было сгенерировано. Но деньги выводились семьей Лукашенко в офшоры, даже не в офшоры, а в некоторые арабские страны, где он на своих родственников переписывал активы. Полагаю, что сейчас они будут стараться повышать цены на топливо и так далее. Вряд ли глобально эти предприятия будут какими-то убыточными, просто рентабельность у них сильно упадет.

Что касается калийного комбината, то там была проблема, связанная со строительством второго комплекса, которым занимался олигарх Михаил Гуцериев. Из-за санкций этот проект был отложен. Я так понимаю, активы сейчас забрало под себя государство и пытается там этот проект как-то запустить.

Основным таким направлением, куда планировалось сбывать эту продукцию, был китайский рынок. Но после демпинга, который был организован канадской компанией, на калийном рынке сложился очень некомфортный, я бы сказал, для белорусского предприятия ценовой диапазон. Вероятнее всего, Канада вообще рассматривает возможность вытеснить Беларусь с мирового рынка калия. Это будет иметь катастрофические последствия для всей белорусской экономики, потому что калийный комбинат являлся градообразующим предприятием, которое генерировало довольно крупную валютную выручку.

Также Беларусь лишилась порта в Клайпеде, из-за чего усложнилась логистика доставки грузов. Не только калийных, а вообще всех. Можно как-то в Китай по железной дороге отправлять, но это очень долго, примерно две недели в одну сторону и две недели в обратную. То есть практически за целый месяц поезд делает оборот. Все вместе это делает логистику доставки этих грузов крайне дорогой. Но при этом добыча, может быть, ведется даже в тех же объемах, которые были до 2020-го года, а прибыль при этом упала в разы. Это все следствие той антигосударственной политики, которую проводил Лукашенко при поддержке Путина.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях Facebook

YouTube

X.com

vkontakte

ok.ru

Instagram

RSS

Telegram