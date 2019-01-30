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Машинист с «Белшины»: Это не деньги для мужика с головой и руками

  • 30.01.2019, 9:51
Фото: Денис Судник

Как белорусы бросают работу и уезжают на заработки за границу.

Олегу Гордееву из Бобруйска 43 года, уже семь лет он ездит на заработки в Россию. В начале февраля бобруйчанин снова отправится за четыре тысячи километров от родного дома, где будет трудиться отделочником, пишет tut.by.

До первой поездки в Россию Олег работал на «Белшине» машинистом. Мужчина вспоминает, что, пока зарплата была нормальная, условия на предприятии его устраивали. Сейчас же он не видит себя «работающим за 300 баксов».

— Держался до последнего, сколько мог, даже построил квартиру. Но сейчас это не деньги для мужика с головой и руками — вы представляете, сколько надо получать, чтобы купить жилье? — недоумевает строитель.

Уволившись по собственному желанию, мужчина попытался найти работу в Бобруйске и отправился на биржу труда. «Мне сказали: «Вот тебе список организаций и вакансий, нужно съездить и проверить», — вспоминает Олег.

Тогда отыскать подходящий вариант не удалось, поэтому бобруйчанин отправился в свою первую трудовую поездку за рубеж — с поиском компании помогли друзья. Сейчас он ездит в Россию регулярно и с последней вахты на Ямале вернулся только 19 декабря.

— В этот раз проработал чуть больше двух месяцев и получил 180 тысяч российских рублей. Все официально, по трудовой и с налогами. Режим дня обычный — приходим к восьми утра, есть два графика — восьмичасовой и десятичасовой.

Предусмотрен обед на полтора часа и еще два или три перерыва, — рассказывает об условиях работы Олег.

В базу не занятых в экономике мужчина не попал — зачли уплаченные в России налоги, он трудится легально. Зато статус «тунеядца» грозит его жене, которая трудится кладовщицей на «Белшине», — женщине уже объявили о плановом сокращении на предприятии. Сейчас семья думает, что делать дальше — пока в планах возможный переезд за рубеж.

Вот и 19-летний Юрий Пилипенко тоже из числа тех, кто нашел работу за рубежом. С поиском вакансий он столкнулся после того, как бросил учебу в Климовичском аграрном колледже. Быстро подобрать подходящий вариант не вышло, и с помощью знакомых парень уехал строителем на заработки в Россию. «Три месяца за границей, три месяца дома», — с таким графиком бобруйчанин зарабатывает примерно 3100 белорусских рублей за вахту. То есть «заветную» зарплату-мечту среднестатистического белоруса в 1000 рублей получает.

В перерыве между двумя поездками Юрий через сайты с вакансиями отыскал временную подработку в Бобруйске — вначале устроился грузчиком в магазин, потом пошел в ночной клуб администратором. Однако эти варианты парня не устроили, и вместе со знакомыми он решил развивать небольшой бизнес — онлайн-поддержку игровых серверов. Когда дело стало приносить доход, сравнимый с зарплатой в 400 рублей, парень сосредоточился на собственном деле.

— Когда начинали, сутками сидели в компьютере. Всего в команде три человека — один помогал с программированием, я делал графический дизайн, а третий все остальное дорабатывал. После того как создали серверы, сейчас их поддерживаем — нам в этом помогают 10 удаленных работников. Пока я не скажу, что это серьезный заработок, всего долларов 200−250.

28-летняя бобруйчанка Елена (имя изменено) — еще одна жительница Бобруйска, кому не удалось найти занятость в родном городе. Уже год девушка трудится в Китае преподавателем английского языка. До этого она проработала почти пять лет экономистом в банке, но попала под сокращение и была вынуждена искать новую занятость.

— У меня было декретное место, поэтому просто так уволить не могли и попросили написать заявление по собственному желанию либо расторгнуть договор по соглашению сторон. Поменять место мне хотелось уже последние два года работы, но, взвешивая все за и против, понимала, что в Бобруйске нереально найти вакансию получше. Поэтому, когда нам сказали о сокращениях, я не была огорчена.

На тот момент девушка активно изучала английский вместе с репетитором и через два с половиной месяца уже уехала работать за границу. Компанию-посредника бобруйчанка нашла через инстаграм. «Абсолютно случайно наткнулась на страничку девушки, которая жила в Китае и помогала с трудоустройством преподавателей», — вспоминает Елена.

Сбор документов занял примерно неделю — все это время ушло на открытие бизнес-визы. Что касается материальных затрат, то понадобилось около 1600−1800 долларов — включая перелет, комиссию агенту и денежный запас на первое время.

— Буквально со следующего дня мы активно приступили к тренингу. Сейчас по контракту у меня шестидневная рабочая неделя, но из-за того, что нам не нашли полную загрузку, по факту работаем четыре дня. Жилье и аренда оплачиваются работодателем.

Если во время работы в банке бобруйчанка получала около 750 рублей, то здесь она зарабатывает 1500 долларов. «Большую часть откладываешь, иначе нет смысла ехать. Конечно, здесь комфортно, но родных не хватает. Это самый большой минус», — объясняет Елена. Домой не планирует возвращаться до конца сентября — в этом месяце заканчивается действие контракта. Будет ли она оставаться работать еще на год или поищет занятость на родине, девушка пока не знает и «загадывать не хочет».


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