Эксперты раскрыли, как физические нагрузки способствуют омоложению 1 31.01.2019, 14:22

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Неожиданные выводу сделали исследователи из Колумбийского университета в США.

Регулярные физические нагрузки позволяют человеку омолодить свой мозг и навыки мышления на целых 10 лет. К такому выводу пришли исследователи из Колумбийского университета в США, пишет ladyhealth.com.ua.

Ежедневные пешие прогулки или поездки на велосипеде могут уменьшить возраст мозга на целых 10 лет, как выяснили американские исследователи. Они установили, что регулярные аэробные нагрузки увеличивают объем серого вещества у всех взрослых людей, включая даже и тех, кому всего 20 лет.

Даже подъем по лестнице положительно влиял на навыки мышления студентов, как показали эксперименты. Позитивное воздействие физической активности увеличивается с возрастом, и мозг у людей в 40 лет, которые практикуют физические нагрузки, на 10 лет моложе. А у людей старше 60 он моложе на целых 20 лет.

Авторы исследования полагают, что полученные ими выводы помогут лучше разобраться с нефармацевтическими методами замедления процессов старения мозга и снижения риска старческого слабоумия. Хорошо известно, что с возрастом у человека происходит снижение мыслительных навыков. И вот теперь доказано, что этот процесс всё-таки можно остановить, замедлить и даже обратить вспять. Физические нагрузки положительно влияют на способности человека регулировать собственное поведение, на его организационные навыки, принятие решений и внимательность.

У физических нагрузок огромное количество преимуществ. В частности, регулярные аэробные нагрузки укрепляют сердечно-сосудистую систему, они позволяют держать под контролем вес, повышают настроение, оказывают омолаживающее воздействие на кожу. И вот теперь доказано, что даже мозг у людей, которые занимаются спортом, омолаживается.