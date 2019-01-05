Жировки потяжелеют: по каким тарифам будем платить за коммуналку в 2019 году 5.01.2019, 20:15

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Фото с сайта sgpress.ru

В этом году тарифы на услуги ЖКХ будут повышать минимум дважды.

В новом году тарифы на услуги ЖКХ будут повышать дважды — с 1 января и с 1 июня. В общей сложности жировки потяжелеют на 5 долларов в эквиваленте, пишет «Вечерний Гродно».

Согласно указу № 492 от 22 декабря, тарифы будут повышаться в два этапа. С 1 января вырастут цены на газ, свет, воду и канализацию, капремонт, уборку и освещение в подъездах, с 1 июня, после отопительного сезона, — на отопление и подогрев воды. Таким образом, если взять типовую «двушку» с тремя жильцами при нормативном потреблении, с начала года коммунальные услуги подорожают примерно на 3,9 %, с лета — ещё на 1,1 %. В итоге, по данным МАРТ, в 2019 году белорусы будут возмещать более 80 % затрат на жилищно-коммунальные услуги.

Тарифы на техническое обслуживание дома, лифта, вывоз мусора не изменятся.

С 1 января «тунеядцы» платят за услуги ЖКХ по полным тарифам, кроме отопления. За тепловую энергию по экономически обоснованным тарифам они начнут платить с 1 октября 2019 года.