«Надо еще в Дроздах АЭС построить» 13 Виктор Горбачев

7.01.2019, 10:17

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АЭС еще не запустили, а цены на электроэнергию уже скачут.

Прям с Нового года. С 1 января. Торопятся. Чтобы потом опять еще пару раз поднять. Представляют все как благодать для населения. Ну, типа отменили лимит по одной цене до 150 киловатт, и превышение по другой. Нынче, все в одну цену для большинства населения.

С 1 января тариф на электричество составляет 0,1746 рубля за 1 киловатт. И все рукоплещут. Ура, как бы меньше будем платить. Ну-ну. Это население поймет тогда, когда придут оплачивать в кассы коммунальные услуги. Если считать кто не может, могу подсобить, на всякий случай. И скажу так, расходы на электроэнергию повысились на 22% по сравнению с тем, что уплачивали до нового года. НА 22%!

Хотя? Вы знаете, какая цифра инфляции заложена в бюджете страны на 2019 год? Не более 5%. На все и про все. А тут сразу на 22 только по электроэнергии. Ну, а че?

Они так хотят и желают. А мы конечный пользователь, который за любую прихоть и хотение платит. Они разводят — мы, их бюджет сводим. Из собственного кармана. И куда не ткни, везде повышение. Не каждый день, так раз в неделю. Или на продукты, или на сигареты, или на прочие коммунальные услуги. Или на проезд в транспорте. Какая разница?

А в конце 2019 скажут — за показатели в 5% инфляции не вышли. Вот уж разводилы то. Им хоть в глаза ссы — они на своем стоять будут. Им факты — они нам про «польскую» фальшыуку. Им цифры — а они глаза на выкат. Всю страну за идиотов держат. Но, если народ молчит, то чего бы и не повышать? Вот, кто заплатит за ненужную и к тому же убыточную АЭС - простые люди!

Ах, про электроэнергию. Считаем вместе. Ну, например, семья, состоящая из Васи и Маши, в декабре потребляла 200 киловатт, и платила за это все 30 рублей и 70 копеек. Сейчас за эти 200 киловатт в январе она заплатит 34 рубля и 92 копейки. То есть, разводилово на лицо. Конкретнее пояснить и еще раз по полкам разложить? Тогда так, Вася и Маша, за 150 киловатт ранее платили по 0,1433 за один киловатт и это было 21 руб и 49, а за лишние 50 по 0,1841 - платили 9 руб и 20 коп. Итого - за 200 киловатт 30 руб и 79 коп. А сейчас за 200 киловатт будет 34 руб и 92 коп по цене 0,1746 за 1 киловатт. Это так, вместо бла бла бла.

И самое интересное и главное, что уже даже не сообщают в связи с чем подняли, почему подняли. Как хотят так и вертят нас на своем «честном» слове. Парадоксы времени. Нефть дешевеет, газ тоже, и только электроэнергия в нашей стране все выше и выше! А Вы слышали, в Украине война идет? А электроэнергия почти в два раза дешевле для населения чем у нас (от 0,7 до 0,13 коп. за киловатт). Ну, это так, между делом.

И да, как вы думаете, с пуском АЭС цена на электроэнергию для населения уменьшится? Или я не так высказался? Или так и будет все выше и выше? Ну, оплачивать же многочисленные резиденции, фазенды, дворцы, ледовые арены и прочие «прихоти» хозяев в этой стране для жизни, кто-то же должен. Кто, если не мы!

С Новым годом! С новыми ценами. Все только начинается.

Задумался. А вот, кроме повышения цен, ежедневного издания указов, декретов, постановлений несменяемые чего нить еще могут? Слушайте, а может нам надо еще пару АЭС построить то? И самую крутую в Дроздах. Чтобы помнили!

Виктор Горбачев, «Фейсбук»