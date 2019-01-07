Экономист: Белорусский рубль серьезно девальвировал 1 7.01.2019, 12:52

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Устои нашей экономики не меняются.

Доктор экономических наук Борис Желиба выделил три события в экономической жизни страны в 2018 году. Первое: смену руководства правительства и новые надежды белорусов, что «ручку экономики повернут в направлении реформ», пишет udf.by.

«Но пока, как видим, ничего не произошло», – отметил экономист.

Вторым важным событием Борис Желиба назвал «довольно существенную девальвацию белорусского рубля». На начало 2018 года курс по отношению к доллару составлял Br1,97, а спустя год составляет Br2,17.

Третье важное событие произошло перед самым новым годом: обострение в белорусско-российских отношениях по поводу цен на энергоносители.

«Белорусское руководство, причем довольно резко (раньше такого не делали), поставили перед фактом: если вы и дальше хотите получать преференции, давайте поднимать уровень интеграции вплоть до объединения. Конечно, эти три события не очень симпатичны, но пока наша жизнь такова», – констатировал Борис Желиба.

Экономист не ждет положительных изменений в 2019 году.

«Устои нашей экономики не меняются, нет движения в сторону уменьшения роли государства, в направлении реформ. Отдельные прогрессивные декреты, принятые более года назад, красиво выглядят на бумаге, но правоприменительная практика оставляет желать лучшего. Что ж, будем надеяться, что в 2019-м хуже не будет. Будем надеяться, что внешние факторы будут благоприятными, что мировые цены на наши основные экспортные позиции будут хорошими, что Россия откажется от ультиматума», – сказал экономист.