Белорусы продолжают троллить Шуневича 1 7.01.2019, 14:30

Игорь Шуневич

На этот раз главе МВД досталось на картах Google.

Сначала в России начал развиваться мем про стриптизёра Рикардо Милоса − в его честь на картах Google начали называть обычные школы. Модераторы интернет-гиганта плохо следят за этими правками, поэтому мем смог набрать обороты. До Беларуси он тоже дошёл, но его адаптировали под наши реалии − начали переназывать не школы, а общественные туалеты, и не в честь Рикардо Милоса, а именем Игоря Шуневича, главы МВД, сообщает kyky.org.

Судя по данным, которые выдаёт поисковик сервиса, всего в Минске теперь есть 30 общественных туалетов имени Игоря Шуневича.