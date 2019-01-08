США ужесточили санкции против Венесуэлы 8.01.2019, 19:00

Попавшие в список компании и лица были вовлечены в коррупционную схему.

Министерство финансов США ужесточило санкции против Венесуэлы. В новый список попали семь граждан страны, 23 компании и один самолет, сообщается на сайте Минфина, передает РБК.

В министерстве объяснили расширение санкций борьбой с коррупцией. По данным Минфина, попавшие в список компании и лица были вовлечены в коррупционную схему, по которой использовались преимущества практики правительства Венесуэлы по обмену валюты.

В министерстве сообщили, что они использовали «черный рынок», где обменивали валюту по более высокому курсу по сравнению с официальным. Отмечается, что в результате было получено $2,4 млрд коррупционных доходов.

Среди попавших под санкции оказались бывший казначей Венесуэлы Клаудия Патрисия Диас Гильен и Риаль Горрин, которые, по данным министерства, подкупили Национальное казначейство для проведения незаконных операций в Венесуэле.

«Инсайдеры венесуэльского режима грабили миллиарды долларов из страны, в то время как венесуэльский народ страдает. Казначейство нацелено на эту сеть обмена валюты, которая была еще одной незаконной схемой, которую венесуэльский режим давно использовал, чтобы красть у своего народа», — приводятся в сообщении словам американского министра финансов Стивена Мнучина.

Он добавил, что США будут продолжать работать над тем, чтобы привлечь к ответственности виновных в «трагическом упадке» Венесуэлы.

В конце сентября Минфин США ввел санкции против шести физических и трех юридических лиц Венесуэлы. Среди них оказалась жена президента страны Силия Флорес. Также в списке значатся министр обороны Владимир Падрино Лопес, а также действующий и бывший вице-президенты Делси Гомез и Хорхе Гомез соответственно.