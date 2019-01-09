В США Tesla на автопилоте сбила российского робота 9 9.01.2019, 9:17

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Робот Promobot отклонился от маршрута и выехал на парковку, где попал под колеса беспилотного автомобиля.

Автомобиль Tesla, который ехал в беспилотном режиме, сбил российского робота Promobot в Лас-Вегасе во время выставки CES 2019. Видеозапись, на которой запечатлен момент инцидента, была опубликована на YouTube, сообщает korrespondent.net.

По словам российских разработчиков, робот отклонился от маршрута и выехал на парковку, где попал под колеса Tesla.

От удара Promobot, который выполнял функции консультанта, перевернулся, а часть его туловища и головы получили серьезные повреждения. По словам разработчиков, теперь робот не сможет участвовать в мероприятии, и его нельзя восстановить.

Автомобиль Tesla ехал автономно, хотя в салоне находился наблюдатель. После удара машина продолжила движение и остановилась только через 50 метров после аварии.