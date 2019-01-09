20 признаков того, что кофе сварен правильно 4 9.01.2019, 10:16

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Пейте утренний напиток грамотно.

Вкус любого кофе зависит от множества факторов: от сорта самих бобов, способа их обработки и степени обжарки, рецепта приготовления напитка и даже настроения бариста. Все это закулисье нам не показано: обычный потребитель может лишь заказать и надеяться на хорошее совпадение всех условий. Но если что-то пошло не так, это можно легко увидеть по результату, который вы получили в кофейной чашке.

AdMe.ru составил список признаков неверно сваренной кофейной классики. Итак, давайте запомним, как должен выглядеть качественный напиток.

1. Капучино

Речь пойдет о признаках «мокрого капучино». Это способ приготовления напитка, который считается наиболее современным и используется в большинстве заведений.

Напиток должен подаваться в аккуратной чашке объемом не более 180 мл — только так сохраняется наилучший баланс молока и кофе.

Жидкость не должна быть обжигающей. Температура подачи — 50–60 °С.

Граница между жидкостью и молочной пеной не должна быть заметна.

Рисунок на пене (если он есть) должен выглядеть контрастным и максимально простым. Не стоит вестись на сложный латте-арт, его в хорошем капучино не будет: техника вливания сложных рисунков причиняет ущерб текстуре напитка, нарушая ощущение его кремовости. При этом простые сердечки, веточки и смайлы вполне приемлемы.

По той же причине нарушения консистенции на поверхности не должно быть никаких сиропов и посыпок.

Пена должна быть консистенции, близкой к талому мороженому, взбитому в блендере. Она не должна быть пузыристой, дырявой и пористой. Идеал — шелковистая, мягкая, глянцевая, эластичная, состоящая из миллиона микроскопических пузырьков. К слову, по правилам она не съедается ложкой, а выпивается вместе с напитком.

2. Эспрессо

Правильный объем — 30–40 мл.

К эспрессо должны подавать стакан воды, который выпивается перед самим кофе в целях подготовки вкуcовых рецепторов.

Напиток должен быть плотным, немного тягучим.

Пена также должна быть плотной, однородной, без пузырьков, светло-коричневого цвета. Если на пене разрывы, напиток недоварили. Если она неоднородного цвета, напиток переварили.

Также пена должна быть живой, то есть восстанавливаться после перемешивания напитка.

А самый главный признак по-настоящему качественного напитка — хороший эспрессо не хочется запить.

3. Латте

Правильный объем — 200–360 мл. Но, к примеру, в США латте традиционно подают в чашках по 400–600 мл.

Пена должна быть не такой густой, как в капучино, и примерно 4–6 мм высотой, не больше. При этом она должна иметь такую же однородную консистенцию, без воздушных крупных пузырьков.

Не стоит брать напиток с цитрусовыми сиропами: от них быстро скисает молоко.

4. Американо

Правильный объем напитка — 120–160 мл.

Горький напиток с сильным кислым или жженым послевкусием — признаки некачественно сваренного американо. У хорошего напитка должен быть мягкий, ненавязчивый и довольно приятный вкус.

Горьковатый вкус и аромат также могут свидетельствовать о том, что в кофемашине остался старый кофейный порошок.

На пенке не должно быть белых пятен: они говорят об излишках кофеина в чашке.

Американо не должно быть приготовлено способом прямого пролива, когда в холдер засыпается кофе, вставляется в кофемашину и через кофейную таблетку в чашку наливают 150–160 мл напитка. При таком приготовлении в напиток начинают поступать нежелательные компоненты, содержание кофеина в нем заметно выше: зачастую превышает суточную норму для здорового человека (420 мг кофеина) и влечет за собой ухудшение самочувствия сразу после употребления напитка.

Специалисты называют эффект от такого напитка ударом Тайсона по печени. Чтобы обезопасить себя, стоит либо заранее уточнить, как готовится напиток, либо попросить эспрессо и горячую воду отдельно. Собственно, именно так и готовят правильный американо: добавляют эспрессо в горячую воду либо наоборот.