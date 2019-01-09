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Инфляция в Венесуэле по итогам года достигла 1 700 000%

  • 9.01.2019, 22:15

Глава комитета по финансам Национальной ассамблеи Венесуэлы заявил, что это следствие узурпации власти.

Рост цен в Венесуэле в 2018 году составил порядка 1 700 000%. Такую оценку обнародовал в среду Рафаэль Гусман, глава комитета по финансам Национальной ассамблеи (однопалатного парламента), которая находится под контролем политических противников правительства во главе с диктатором Николасом Мадуро, передает capital.ua.

«2018 год закончился с инфляцией почти в 1 700 000%, — написал Гусман в своем Twitter. — С таким показателем Венесуэла вошла в число трех стран с самой высокой инфляцией в мировой истории».

По мнению политика, это стало результатом деятельности тех, кто «узурпирует власть и не предлагает решений для выхода из кризиса», который переживает страна.

Венесуэла на протяжении последних лет переживает острый социально-экономический кризис. Тяжелое положение вынуждает венесуэльцев покидать родину. Согласно оценкам Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организации по миграции, из южноамериканской страны уехали уже более 3 млн человек.


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