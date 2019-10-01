«Полонезами» по дружбе 1.10.2019, 9:03

Как Беларусь Армении «плечо подставляла».

— Никол Воваевич, здравствуй, дорогой! — приветствовал в Ереване Лукашенко премьер-министра Армении Никола Пашиняна. На вопрос о том, как дела у гостя из Минска, прозвучал ответ:

— Ничего. Летим мы как домой. Чего ты расстраиваешься? Тут у нас все в порядке. В Ереван — как домой.

Во время беседы в присутствии прессы Лукашенко заверил Пашиняна, что «Беларусь всегда готова подставить Армении плечо и никогда ни с кем не будет дружить против нее».

— Так сложилось, что вы у меня очень хороший друг, и президент Азербайджана еще с давних времен хороший друг. Ну, и что мне сегодня делать? Я очень хорошо отношусь и к Армении, и к Азербайджану. Мы готовы работать в интересах Армении, — цитирует главу государства его пресс-служба.

Пользуясь случаем «Салідарнасць» вспоминает, как в последние годы Беларусь подставляла плечо Армении.

«Полонезами» по дружбе

Несмотря на красивые слова о дружбе с лидерами Армении и Азербайджана, взаимоотношения Минска и Баку в военной сфере очень часто заканчиваются скандалами. В мае прошлого года между Лукашенко и Пашиняном был разговор на эту тему, инициированный армянским премьер-министром.

Но в 11 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев открыл новую военную часть ракетных войск. При этом на фотографии, распространенной его пресс-службой, были запечатлены белорусские «Полонезы».

А в ноябре 2018-го между Государственным военно-промышленным комитетом Беларуси и Минобороны Азербайджана был подписан меморандум о взаимопонимании.

— В самое короткое время он будет трансформирован в контракт для приобретения очередной партии военной техники из Беларуси, — анонсировал тогда Ильхам Алиев.

10 января этого года азербайджанское информационное агентство Armiya.az опубликовало статью под заголовком «Белорусский убийца армянских БПЛА на вооружении Азербайджанской Армии».

В публикации сообщалось, что в 2018-м на боевое дежурство в азербайджанской армии заступили белорусские станции радиоэлектронной борьбы «Гроза-С», разработанные ОАО «КБ Радар».

Разговоры за спиной

В ноябре 2018-го Лукашенко обсудил с Алиевым недавнюю встречу Совета ОДКБ в Астане, на которой Пашинян настаивал на назначении генсеком организации армянского представителя, а не белоруса Станислава Зася.

При этом он дал совет армянскому премьер-министру «разобраться с ситуацией в собственном правительстве». Пикантность ситуации заключалась в том, что Азербайджан не является членом ОДКБ и враждует с Арменией.

Откровенность правителя Беларуси вызвала раздражение в Ереване. Позже Лукашенко выступил со встречным вопросом в адрес армянского лидера. Мол, почему он никогда не упрекает Москву в продаже оружия Баку. Ереван на это ответил новой порцией критики, заявив, что белорусский руководитель продолжает разглашать содержание закрытых встреч.