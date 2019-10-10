А почему бы чиновникам не поработать за $100? 7 10.10.2019, 8:49

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ОКСАНА ЮШКЕВИЧ

Предприниматель ответила Минтруда.

По трудовому кодексу Беларуси величина рабочей недели не должна превышать 40 часов.

Но в последнее время участились случаи, когда арендодатели предписывают предпринимателям, в договорах аренды быть на рабочем месте безотлучно от 48 до 70 часов в неделю. За нарушение договора выписывают штрафные санкции.

В ответ на возмущение ИП Министерство труда заявило, что «предприниматели не являются работниками» и нормы трудового законодательства (рабочем времени, отдыхе, трудовых отпусках) на них не распространяются.

За комментарием сайт Charter97.org обратился к предпринимательнице, активистке гражданской кампании «Европейская Беларусь» Оксане Юшкевич.

- Как вы прокомментируете такое отношение властей к целому классу белорусского общества. Является ли такой подход нарушением права человека?

- Что касается договора, который заключает индивидуальный предприниматель с юридическим лицом, арендуя у него помещение, например, в торговом центре или на рынке - они сами устанавливают время своей работы. Независимо от того, что прописано в трудовом кодексе. Наше же законодательство очень сильно отстает в развитии.

Это нужно дорабатывать и это не вопрос, не проблема арендодателя или юридического лица. Этот нюанс устанавливает только ИП, когда он арендует то или иное место.

Что касается нашего законодательства, Министерства антимонопольного регулирования, когда Министерство труда заявляет, что индивидуальный предприниматель не является работником – это большая ошибка и заблуждение. Так как он работает на себя, как наниматель и как работник.

Если по их мнению ИП - не работник, почему тогда с него высчитываются те же самые налоги, ФСЗН и т.д. Этот вопрос, как видим, нашего государства вообще не касается. То есть, по их мнению, наш бизнес нужно загнать еще глубже в яму.

Государством абсолютно ничего не делается, чтобы поднять бизнес, создать благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса. Я уже не говорю про какое-то кредитование и помощь со стороны государства. Кредиты на развитие бизнеса даются под огромный процент. Не каждый предприниматель, бизнесмен, юридическое лицо в стране может себе позволить данные кредиты.

Чтобы получить кредит, нужно внести хотя бы 10% от суммы кредита своих средств. Наше законодательство очень сильно отстает в развитии. Чтобы не возникало подобных коллизий – расхождений между фактами и теорией – нужно, чтобы эта теория соответствовала, шла в ногу со временем. Тогда подобных вопросов вообще возникать не будет.

- С чем, по-вашему мнению, связано усилившиеся в последнее время давление на предпринимателей со стороны властей?

- С тем, что государственная казна опустела и нужно всяческими способами – не только давлением на ИП – это исправлять. К примеру, всем известное решение «Минсктранса» о усилении контроля за безбилетным проездом – это все звенья одной цепи. То есть давление на ИП – это одно из направлений пополнения казны. Это продолжалось, продолжается и будет продолжаться, пока нынешняя власть не поменяется.

- Как вы оцениваете требование к ИП проводить по 70 часов на рабочем месте? Насколько этот график реально совмещать с нормальной жизнью?

- Это зависит от той сферы, в которой занят предприниматель на территории юридического лица. Есть такие направления, что достаточно работать и 5 часов в день, а есть где мало и 12 часов. Что касается, например, розничной торговли, то основная торговля продвигается и прибыль получается в торговых центрах либо на рынках.

А, к примеру, направление общественного питания, когда идет постоянный поток, даже 12-ти часовой рабочий день – это мало. Люди постоянно идут и постоянно хотят кушать, несмотря на то, что правильное питание – это питание 3 раза в день и полдники.

Я считаю, что этот вопрос должен корректироваться не государством. Государством только в том случае, когда он на законодательном уровне достигнет того развития, которое идет в 21 веке и будет развиваться вместе с обществом. Так как общество гораздо быстрее развивается, чем законодательство. А пока этого не случится, будут продолжать происходить такие ситуации.

Наше законодательство развито на уровне 70-х годов. Каждый человек, который этим занимается – это знает. Властям не стоит совать свой нос в частный бизнес. Для начала ему нужно создать такие условия, в которых бизнес будет развиваться. Если же в государстве все хочет держать и контролировать один человек, то он и сунет везде свой нос. До тех пор, пока это будет продолжаться, ничего хорошего не будет!

Частный бизнес, на то он и частный, чтобы вмешательство в него государства было минимальным. Это касается и работы по договору подряда – сколько человек часов отработает, за столько он и получит. А так как зарплаты у нас в стране оставляют желать лучшего, то понятно, почему люди вынуждены работать по 12-15 часов. Здесь ничего удивительного нету.

- Можно ли сегодня говорить о разных формах принудительного труда в Беларуси?

- Да, конечно. У нас все в стране в добровольно-принудительном порядке. Добровольно - это сарказм. На самом деле сейчас все происходит в принудительном порядке – в любом деле, в любом направлении, даже мельчайшем.

За примерами ходить далеко не надо. Вернемся опять к последнему решению «Минсктранса». Почему это случилось, мы прекрасно понимаем. Так же и в других направлениях. Я не думаю, что сотрудники «Минсктранса», те же самые контролеры будут останавливать транспорт посреди дороги в добровольном порядке. Да, с одной стороны это их прибыль, заработная плата. С другой стороны, все-таки у каждого из них должны преобладать человеческие качества. Они идут туда по принуждению. Им надо за что-то кормить детей.

То же самое – декрет о «тунеядцах», закон «об отсрочках» и так далее. У меня вопрос, зачем нашему правительству создавать новые законы, декреты, указы, нормативные акты, если достаточно усовершенствовать старые? Это насколько нужно отставать в развитии и быть алчными людьми, чтобы ради денег создавать условия для выживания людей. Сказать, что это – издевательство над народом, это не сказать абсолютно ничего! Ни один нормальный глава государства не будет создавать подобную ересь. Все создается для того, чтобы поддержать свое эго, содержать настоящих дармоедов. В принудительном порядке все идут на службу, на работу, выполняют приказы, которые не соответствуют нормативно-правовым актам. Создается это не в добровольном порядке, а в принудительном!

- Вы участвовали в кампании по сбору подписей. Что вам рассказывали люди о нарушении их прав — в том числе и трудовых? Что возмущает людей больше всего?

- Работники предприятий, которые находятся на государственном балансе говорили, что их заставляют подписывать бланки только тех кандидатов, которые были приказаны сверху. То есть, снова идет принуждение. Не по своей инициативе, а в принудительном порядке, угрожая увольнением с работы, создавая там условий для выживания.

Людям не нравится то, что до сих пор происходит деградация общества, отставание от развития в социуме и не только на 20-25 лет.

Людей ни во что не ставят – не соблюдаются никакие права. Зачем создавать законы, чтобы они оставались только на бумаге, в теории. 95% людей живут ниже среднего уровня и порой не получают по 3 месяца зарплаты в то время, когда у нас проводят Европейские игры.

Власти тратят большие деньги на покупку дорогой недвижимости и автомобилей. Надо же откуда-то брать деньги – вот они и берут у народа. Люди же отработав на 15 часов в день получают на пенсии 100 долларов… Я бы хотела посмотреть на какого-нибудь нашего чиновника, который постоит такое количество часов на ногах и набегает километров 15 за этот промежуток времени. Согласен ли он получить 100 долларов или не согласен? Как бы он потом реагировал на это?

Люди категорически против, чтобы Лукашенко оставался во власти. Ведь идет полный игнор со стороны чиновников, они никак не реагируют на просьбы и высказывания людей. Людей ни во что не ставят. Нарушаются права человека и это будет продолжаться до пор, пока будет нынешняя власть.

Нужно кардинально ситуацию поменять!