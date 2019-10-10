Зеленский озвучил план «Б» по Донбасу 30 10.10.2019, 10:56

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Владимир Зеленский

У Украины есть два сценария развития ситуации.

У Украины в ситуации с оккупированными территориями Донбасса есть план А и план Б.

Об этом 10 октября заявил на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент издания gordonua.com.

"Та часть людей, которые чувствуют себя украинцами, должны знать, что мы их не оставляем, мы их не бросаем, мы их вернем вместе с территориями. Это наш план А. А план Б – все, кто чувствует себя украинцами, если будет длинная-длинная история, длинный-длинный путь с возвращением территорий, приоритетом все равно будут люди. Мы должны им обеспечить (тогда уже) возможность быть здесь", – сказал украинского глава государства.

По словам Зеленского, главное, чтобы на жителей оккупированных территорий не влияли не украинские СМИ, которые вещают там.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.