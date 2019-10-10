Ученые рассказали, почему киты в общении переходят на шепот 1 10.10.2019, 11:43

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Такое поведение свойственно южным китам.

Самки атлантических южных китов при общении со своими детенышами снижают голос до «шепота», чтобы предотвратить обнаружение хищниками. К такому выводу пришли биологи, изучившие громкость испускаемых китами голосовых сигналов, пишет «Популярная механика».

Южный кит — обитатель приполярных районов в обеих полушариях Земли. Биологи уже пару веков спорят о том, сколько видов этих животных обитает на планете сейчас — три, если считать атлантическую, тихоокеанскую и антарктическую популяции тремя разными видами, два, если киты живущие в северном полушарии все-таки составляют один вид, или один, поскольку киты из северного и южного полушарий все-таки очень похожи, хотя, вероятно и не скрещиваются, поскольку не встречаются.

Это одно из самых крупных животных Земли в наши дни. Оно достигает длины 19 метров и массы 91 тонны. Из-за своих размеров взрослые особи не имеют естественных врагов, но охота косаток на детенышей является довольно обычным делом, а защитить свое потомство киту, не имеющему зубов и питающемуся планктоном, довольно сложно. Сам детеныш рождается весом немного меньше тонны — по китовым меркам, совсем малыш.

Ученые попробовали выяснить, как опасность обнаружения хищниками влияет на поведение животных. Они использовали звукозаписывающие приборы, прикрепленные к китам присосками. Объектом изучения были киты северо-атлантической популяции (или вида), насчитывающей сейчас всего около 500 особей.

Выяснилось, что самки китов в период до рождения детенышей не стесняются в выражении своих чувств. Громкость их «разговоров» позволяет слышать их примерно за километр. Вполне вероятно, что косатки, чей слух адаптирован к водной стихии лучше человеческих приборов, слышат китов на большем расстоянии.

Все резко меняется с рождением китенка. Его мама немедленно переходит на «шепот», после чего приборы могу засечь ее присутствие на расстоянии не более чем в сотню метров. Частота переговоров тоже заметно уменьшается.

Ознакомиться с подробностями можно в статье, опубликованной в журнале Biology Letters.

Своеобразные «песни» свойственны различным видам китообразных. Не так давно мы писали о том, как обмениваются «песнями» горбатые киты, живущие, ни много ни мало, по разные стороны Африки.