Формула Путина Игорь Яковенко

10.10.2019, 20:52

Игорь Яковенко

Российский телевизор только повысил градус ненависти и глумления над «братским народом».

Неделю назад на Валдайском форуме президент России Путин сделал заявление, которое, по мнению некоторых политологов, должно было произвести кардинальный переворот в программной политике российского телевидения. "Мы не должны выставлять нашего ближайшего соседа и наш братский народ в каком-то негативном свете", - сообщил Путин, отвечая на вопрос, почему из российского телевизора постоянно льются потоки грязи в адрес Украины.

Комментируя эти слова Путина одни политологи и публицисты оппозиционной направленности принялись злорадно предвкушать как все эти соловьевы-киселевы станут совершать чудеса переобувания в воздухе. Другие либеральные эксперты, искренне сочувствующие Украине, разглядели в этих словах Путина коварный замысел, направленный против президента Зеленского. Вот что пишет по этому поводу известный российский публицист и политолог Александр Морозов:

"Де-факто - это требование перейти от изображения Украины в качестве форпоста враждебного России Запада - к концепции "братского народа". Украину начнут заливать елеем на федеральных медиа. "Мы - один народ", - пишет публицист и политолог Александр Морозов, - "Путин и раньше высказывал эту фразу. Но теперь она получила характер прямого указания Громову и руководству каналов.

Этот разворот представляет собой большую опасность для Зеленского. Поскольку ясно, что Путин тем самым стремится через голову Зеленского присвоить в свою пользу те 73% электоральной поддержки, которую получил Зеленский.

Мандат на "политику мира", который получил Зеленский пока нависает на вершине горы. Путин закладывает заряд, который сорвет с горы этот сель, - быстрее, чем успеет выстроить свою политику Зеленский.

Если федеральные медиа развернут свою линию на 180 градусов в отношении Украины на тему "братские народы хотят мира", - то в Киеве снесет не только Данилюка, но вообще весь совет безопасности. И вообще всю "безопасность". И надо сказать, что шансы у Путина очень хорошие, за его спиной очень мощный пропагандистский аппарат, а у Зеленского - всего лишь "электоральная поддержка" и больше ничего". Конец цитаты.

Прошла неделя. Ни переобувания в воздухе, ни заливания елеем Украины, ни разворота федеральных медиа на 180 градусов в отношении Украины – ничего этого не произошло ни в малейшей степени. Градус ненависти в адрес Украины как минимум остался прежним, а градус глумления, пожалуй, даже повысился.

Свою программу "Вечер" от 9.10.2019 Владимир Соловьев начал с того, что стал хихикать, называя фамилии украинских министров и прочего украинского начальства, и приглашая студию и телезрителей весело посмеяться над ними. Не над министрами, а над их фамилиями. "Загороднюк – министр обороны Украины – гы-гы-гы", - веселился Соловьев, старательно пытаясь произнести фамилию украинского министра обороны с "украинскими интонациями", которые Соловьев явно почерпнул из советского фильма "Свадьба в Малиновке" и которых у реальных украинцев никогда не бывает. "Тре-пак", - фамилию заместителя генпрокурора Украины Соловьев произносит по слогам, видимо, ему кажется, что так она звучит особенно забавно. Ну, и, наконец, особую радость весельчаку Соловьеву доставила фамилия бывшего министра энергетики Украины Юрия Продана. Не помню, в каком классе начальной школы у нас перестали смеяться над фамилиями, во втором или в третьем, а тех, кто продолжал потешаться над фамилиями, записывали в умственно отсталые…

Помимо вполне дебильного глумления над народом, который Путин зачем-то называет "братским" - а фамилии и язык, это именно про народ, а не про власть и политиков, - российский телевизор продолжает целенаправленно оскорблять Украину как страну в целом, пытаясь внушить россиянам что страна эта никчемная и продажная. "Сколько стоит ваша страна?" - этот вопрос Соловьев задал украинскому экономисту Александру Охрименко не менее пяти раз, несмотря на то, что тот сразу сказал, что Украина не продается. Соловьеву не был важен ответ, ему было вбить в головы россиян тезис о продажности Украины.

А еще украинцы все поголовно трусы. Эту ложь Соловьев и его подельники вываливают всякий раз, когда кто-нибудь из их оппонентов заикнется об оккупации Крыма. Им тут же в ответ домашнюю заготовку: "а какое сражение было при захвате Крыма?". "А почему Крым не отвоевываете, если он – ваш?". Попытки украинского экономиста Охрименко объяснить, что "украинцы – умные", и поэтому не полезли воевать против подавляюще более сильной на тот момент российской армии, вызвали бурный восторг в студии Соловьева. Ведущий тут же привел аналогию с Гитлером, которого встречают с цветами, потому что "умные". Кургинян съехидничал, кривляясь и пародируя Охрименко: "Почему тебя в зоне опустили? Потому что я умный!". Видимо, Соловьев и Кургинян либо не поняли, что напрямую уподобили Путина – Гитлеру, а его воинство – зоновским уркам, либо считают это уподобление лестным для президента РФ и российской армии…

Для того, чтобы оценить уровень истерики и градус ненависти в телевизоре вовсе не обязательно включать звук и даже не нужно смотреть всю передачу. Достаточно узнать состав "экспертов". Если в студии "востоковед" Багдасаров – значит, будут призывы брать Киев и Стамбул. На экране появился Ж. – все! - кирдык Америке, а заодно Европе. Заранее известно, на какой минуте у режиссера Кургиняна пойдет изо рта пена и он в духе Паниковского станет бросаться на оппонента с криками: "держите меня, сейчас будет море крови!". В данной программе пена у Кургиняна пошла примерно на третьей минуте и он принялся кидаться на экономиста Охрименко с воплями: "Мразь, слизь поганая, мразь фашистская, щас получишь у меня!". Причем, режиссерский опыт позволил Кургиняну бросаться на экономиста Охрименко таким искусным образом, чтобы расстояние между ними не уменьшалось ни на сантиметр…

Как известно, первой на критику Путина по поводу негативного освещения Украины откликнулась Ольга Скабеева, которая кокетливо заявила: "Никогда не делаем это специально". С тех пор Скабеева с Поповым провели несколько программ "60 минут", в каждой из которых они старательно поливали грязью Украину. И всякий раз, разумеется "не специально"…

Чтобы понять, что означает призыв Путина прекратить негативное освещение Украины в российском телевизоре и почему ошиблись те, кто решил, что этот призыв означает "разворот на 180 градусов в отношении Украины", есть смысл вспомнить пресловутую "формулу Штайнмайера". Вне зависимости от того, что эта формула декларирует, ее реальное предназначение в том, чтобы первые лица России, Украины и стран Запада могли заявить о своих попытках установить мир на украинской земле, а в том, что мир так и не наступил, обвинить другую сторону. То есть "формула Штайнмайера" - это имитация, обманка, фантик без конфеты.

Точно такой же фантик без конфеты и заявление Путина о недопустимости негативного освещения Украины. На очередном Валдайском форуме Путин на вопрос, почему, несмотря на его призывы телевизор продолжает обливать помоями Украину, объяснит, что, во-первых, в России самые свободные СМИ в мире, поэтому телевизор его не слушается, а, во-вторых, вы посмотрите, что в Киеве творится – весь Крещатик кровавыми визитками Яроша выложен, так что наш телевизор еще сдерживается…

В отличие от лукавой формулы Штайнмайера и насквозь лживой формулы Путина, есть формула, истинность которой проверена десятилетиями сопротивления и писана кровью узников ГУЛАГА: "не верь, не бойся, не проси". Именно эта формула может стать главной для выстраивания стратегии и тактики в отношении путинской России, будь то тактика Украины или любой другой страны, или российской оппозиции.

Игорь Яковенко, blogspot.com