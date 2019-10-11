Зеленский установил рекорд Гинесса во время пресс-марафона 28 11.10.2019, 7:47

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Президент Украины за 14 часов ответил на более чем 500 вопросов.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона, длившегося более 14 часов, ответил на более чем 500 вопросов, говорится в сообщении Офиса президента в Facebook в ночь на пятницу, 11 октября, передает korrespondent.net.

На пресс-конференции с главой государства присутствовали 300 журналистов.

"Это были вопросы, касающиеся главного. Ответил на все", - прокомментировал пресс-марафон Зеленский.

Президент отметил, что отвечал на вопросы искренне, "однако на некоторые, вероятно, не так, как кому-то хотелось бы".

Также Зеленский выразил слова благодарности зрителям и журналистам.

Напомним, пресс-марафон президента Владимира Зеленского проходил в Kyiv Food Market. Мероприятие продлилось свыше 14 часов и установило мировой рекорд по продолжительности.

На пресс-марафон Зеленскому вызвали врача-фониатра. Глава государства воспользовался специальными уколами для поддержки голосовых связок, чтобы не потерять голос.