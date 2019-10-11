В Беларуси рванули цены на бананы, яблоки и услуги образования 2 11.10.2019, 14:11

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Топ-10 подорожавших товаров и услуг.

По информации Белстата, цены на товары и услуги в сентябре выросли на 0,5%, сообщает tut.by. Больше всего в прошлом месяце подорожали непродовольственные товары — на 0,9%. Для сравнения: инфляция на продовольствие составила в сентябре 0,1%, а на платные услуги — 0,6%.

Больше всего в сентябре подорожали непродовольственные товары — на 0,9%. Цены на продовольственные товары выросли на 0,1%, на услуги — на 0,6%.

С начала года цены на продовольственные товары выросли на 2,2%, на непродовольственные товары — на 3,2%, на услуги — на 5,8%. Годовая инфляция (сентябрь к сентябрю) на продовольственные товары составила 5,8%, на непродовольственные товары — 3,5%, на услуги — 6,6%.

При этом в августе в Беларуси была зафиксирована дефляция — то есть снижение цен. Она составила 0,2%.

Власти прогнозируют, что инфляция в текущем году должна составить не более 5% (декабрь к декабрю). По итогам первого квартала рост цен не должен превысить 2,7% к декабрю 2018 года, второго — 3,5%, третьего — 3,7%, а в конце года — 5%. При этом в Беларуси растут инфляционные ожидания населения. По данным опроса Нацбанка, 82,3% респондентов считают, что в ближайшие 12 месяцев цены будут расти быстрее, чем сейчас, или с такой же скоростью.